Bob Woodward: "EE.UU. necesita la calma de Biden y no la rabia de Trump"

Santiago de Chile, 30 oct (EFE).- Estados Unidos "necesita la calma de Biden" y no "la rabia de Trump", sostuvo este viernes el periodista Bob Woodward, ganador de dos premios Pulitzer y autor del polémico libro "Rage" (Rabia), en el que revela que el mandatario estadounidense minimizó a propósito el peligro de la covid-19 como estrategia.

"Biden es el tipo de persona que en lugar de provocar rabia, genera calma. Si hubiera escrito un libro sobre él, el título sería 'Sanación', esa es su naturaleza y eso es lo que necesita el país", afirmó el periodista conocido por haber destapado el caso Watergate en la década de 1970.

Su nuevo libro, que salió a la luz el pasado septiembre a menos de dos meses de las presidenciales, acusa al presidente estadounidense de haber enviado señales contradictorias respecto a la pandemia y de haber fallado a la hora asumir la responsabilidad en las más de 228.000 muertes provocadas por el nuevo coronavirus.

"Provoco rabia, no sé si es un activo o un riesgo, pero es lo que hago", fue la frase de Donald Trump que llevó a Woodward a titular "Rabia" a esta nueva publicación, que generó polémica y remeció los cimientos de la Casa Blanca por sus fuertes críticas contra el mandatario estadounidense.

Para el periodista no hay "nada claro" sobre quién vencerá en las elecciones del próximo 3 de noviembre, en las que Trump se enfrenta al demócrata Joe Biden y se juega su reelección como presidente de Estados Unidos.

"Biden, en cambio, es alguien natural, que sabe escuchar. Siempre dispuesto a negociar con los republicanos", explicó el escritor durante una conferencia en Santiago de Chile a la que asistió de forma virtual.

Según Woodward, el actual mandatario conocía la gravedad que traería el nuevo coronavirus desde el pasado enero y llegó a admitir que le restó importancia "deliberadamente" como una argucia política.

"Trump sabía entonces que el virus iba a sacudir Estados Unidos. Todos auguraban que iba a ser un desastre, pero él no lo quería hacer público. Lo ocultó", sentenció.

El libro sostiene que el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, advirtió al presidente, durante una reunión en la Casa Blanca el 28 de enero, que el nuevo coronavirus iba a ser "la mayor amenaza de seguridad nacional" de su mandato.

Diez días después, el mandatario habló por teléfono con Woodward y le confesó que creía que la situación era "mucho más grave" de lo que había admitido, explicó el periodista que publicó gran parte de las entrevistas en el Washington Post.

"Esta decisión de ocultar la gravedad de la situación no solo tuvo impacto en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si Trump hubiera hecho algo en ese momento se podrían haber salvado decenas de miles de vidas", afirmó el autor.

La faceta más "difícil" del presidente es que "nunca sabes cuando está diciendo la verdad", agregó el escritor, quien entrevistó al actual presidente en 18 ocasiones distintas.

Woodward se mostró crítico también con la gestión de Trump frente a la masiva ola de protestas contra el racismo institucional que se desató en mayo, tras la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco en Minesota.

"Nunca comprendió el problema de la desigualdad racial. Trump está totalmente alejado de la realidad de las personas de su país: de las minorías negras y de los más pobres. Es una pesadilla", explicó.

El libro, "Rabia", que se sustenta en cientos de horas de entrevistas con testigos, correos electrónicos y documentos confidenciales, es el segundo que Woodward publica sobre el presidente, dos años después de su gran éxito "Fear: Trump in the White House" ("Miedo: Trump en la Casa Blanca").

"El líder de un país inevitablemente tiene que unir a la gente, no puede liderar solo una facción y estas elecciones son una oportunidad de que llegue alguien así", concluyó.