Berizzo anuncia su lista de convocados del exterior para Argentina y Bolivia

En la imagen, el entrenador de Paraguay, Eduardo Berizzo. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 30 oct (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Eduardo Berizzo, anunció este viernes la lista de los futbolistas guaraníes que militan en el exterior convocados para enfrentarse con Argentina, el 12 de noviembre, y con Bolivia, el 17 de noviembre, en las eliminatorias para el Mundial de Catar 22.

Los nombres de los 21 convocados del exterior son prácticamente los mismos que los llamados a finales de septiembre para los entrenamientos previos a los cruces con Perú y Venezuela.

Paraguay se estrenó en las eliminatorias para Catar 2022 como local ante Perú, en un encuentro que se saldó con un empate 2-2, el pasado 8 de octubre, y logró inclinar el marcador a su favor una semana después, en el partido como visitante ante Venezuela, en el que la Albirroja se impuso 0-1 a la Vinotinto.

De esos dos cruces, Paraguay acumuló cuatro puntos.

Paraguay se medirá como visitante ante Argentina el 12 de noviembre, en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

El 17 de noviembre, ya como local, recibirá a Bolivia, en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Berizzo tomó las riendas de la Albirroja en febrero de 2019, ha dirigido 14 partidos, entre ellos los oficiales de la Copa América de Brasil.

Paraguay no va a un mundial desde Sudáfrica 2010.

Los 21 convocados del exterior:

- Porteros: Roberto Fernández (Botafogo-BRA) y Gerardo Ortiz (Once Caldas-COL).

- Defensas: Robert Rojas (River Plate-ARG), Juan Escobar (Cruz Azul-MEX), Fabián Balbuena (West Ham-GBR), Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Omar Alderete (Hertha Berlín-GER)y Blas Riveros (Brondby-DIN).

- Centrocampistas: Richard Sánchez (América-MEX), Andrés Cubas (Nimes Olympique-FRA), Gastón Giménez (Chicago Fire-USA), Matías Rojas (Racing Club-ARG), Alejandro Romero Gamarra (New York Bulls-USA) y Óscar Romero (San Lorenzo-ARG).

- Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo-ARG), Hernán Pérez (Al Ahli Doha-QAT), Darío Lezcano (Juárez-MEX), Antonio Sanabria (Real Betis-ESP), Miguel Almirón (Newcastle United- GBR) y Lorenzo Melgarejo (Racing Club-ARG).