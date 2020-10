Bélgica sigue viendo empeorar sus números a la espera de nuevas restricciones

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Bruselas, 30 oct (EFE).- Con una incidencia acumulada récord en Europa de 1.609 casos y un nuevo máximo de 15.316 contagios de coronavirus al día de media semanal, Bélgica anunciará este viernes nuevas medidas para contener la expansión de la epidemia, que amenaza con fracturar el sistema hospitalario en pocos días.

"Los indicadores no han cambiado. Siguen estando todos en rojo. Hemos superado en una semana los 100.000 contagios (...) y la mortalidad dobla cada seis días. No tenemos muchas noticias positivas que aportar", declaró en rueda de prensa el portavoz del comité belga contra el coronavirus Yves van Lanthem, antes de la reunión política en la que se conocerán las nuevas limitaciones.

Con toque de queda nocturno y la hostelería y las actividades culturales y deportivas clausuradas, los contagios siguen creciendo en Bélgica, aunque a menor ritmo. El avance semanal se sitúa ahora en el 38 %, lejos del 100 % anterior a las medidas, pero se teme que no sea suficiente.

El Gobierno de Alexander de Croo se reúne con las autoridades políticas regionales a partir de las 13.00 hora local (12.00 GMT) y se espera que al término del encuentro se anuncien nuevas medidas, dos semanas después de la última batería de restricciones a nivel nacional, ajustada después por regiones.

A la espera de esa comparecencia, en la que se sabrá qué nuevas limitaciones se aplicarán y durante cuánto tiempo, el ministro de Sanidad, Frank Vandenbroucke, ha considerado "inevitable" endurecer las restricciones.

"Hay dos debates: endurecer las medidas y garantizar que se aplican y pensar qué vamos a hacer a largo plazo", ha dicho el ministro, quien esta semana ya había avisado de que al menos harán falta ocho semanas de restricciones para frenar al coronavirus.

Los ingresos hospitalarios en las últimas 24 horas se sitúan en 673 pacientes de covid, con un ritmo de crecimiento semanal del 77 %, que también se reduce pero con más lentitud, y las ucis ocupadas llegan a 1.057 camas, cada vez más cerca del pico de 1.285 de la primera oleada.

"Si la tendencia continúa (...) llegaremos al máximo de 2.000 pacientes en 7 días", dijo Van Lanthem, en referencia a la cifra crítica para los hospitales belgas.

En cuanto a la cifra de muertes, los decesos se sitúan en 138 nuevos decesos en un día, con un avance semanal del 123 %.

Las regiones de Valonia (sur) y Bruselas (centro) siguen siendo las zonas más afectadas del país, con una incidencia acumulada sobre 100.000 habitantes en 14 días de 3.035 en Lieja y de 2.130 en Bruselas. El Gobierno valón es el que más presiona para aplicar protocolos más severos, mientras que el de Flandes (norte) es el más reacio.

La tasa de positividad se sitúa en el 25,1 %, ratio que asciende hasta el 42,9 % en Lieja y al 33,3 % en la capital.

La mayoría de los virólogos de referencia del país reclaman medidas estrictas con urgencia, mientras médicos y hospitales lanzan la voz de alarma.

"La única señal esperanzadora que el Gobierno puede dar ahora es un cierre inmediato y total hoy", ha escrito en Twitter el decano de la facultad de Medicina y de Farmacia de la sección flamenca de la Universidad Libre de Bruselas, Dirk Devroey.