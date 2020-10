BCE anima a Gobiernos a seguir gastando en la lucha contra covid

Christine Lagarde habla el jueves durante una transmisión en vivo.

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha despejado el camino para que los Gobiernos hagan lo que sea necesario para contrarrestar el golpe económico de la segunda ola de covid-19, siempre y cuando aumenten el gasto.

Con su promesa inequívoca del jueves de “recalibrar” el apoyo monetario a más tardar en diciembre, una frase que da a entender que se avecinan más estímulos, Lagarde dijo a los líderes desde Roma a Berlín que los préstamos para combatir el virus serán respaldados por su institución en Fráncfort.

Sin embargo, la pregunta es si los políticos pueden superar sus propias disputas. Las conversaciones sobre un presupuesto sin precedentes de 1,8 billones de euros (US$2,1 billones) y un fondo de recuperación financiado conjuntamente se encuentran actualmente estancadas, incluso cuando los hogares y las empresas enfrentan nuevos confinamientos e incertidumbre sobre cómo pagarán las cuentas.

Eso pone a los Gobiernos nacionales a la vanguardia y tienen un acceso muy variable a los recursos. Alemania ha prometido 10.000 millones de euros para las empresas afectadas por el último confinamiento, y mucho más en apoyo salarial para los trabajadores, pero Italia se las arregla con la mitad, incluso en medio de un aumento de la agitación. Otra recesión parece cada vez más probable.

Tras la reunión regular del BCE en Fráncfort, Lagarde hizo una promesa inusualmente clara de utilizar la próxima reunión de diciembre para reevaluar todas sus herramientas, que incluyen tasas de interés negativas, compra de bonos y préstamos baratos a los bancos. Eso se debe a que la economía está perdiendo impulso “más rápido de lo esperado”.

Los principales banqueros centrales de Europa y Estados Unidos han instado repetidamente a los políticos a aumentar el gasto porque la política monetaria por sí sola no puede estimular fácilmente la demanda. El vacilante enfoque de los Gobiernos destaca una de las debilidades clave de la política fiscal: si bien tiene un impacto mayor, puede llevar más tiempo implementarla.

Los líderes europeos se han visto sorprendidos por la velocidad con la que la calma del verano se ha convertido en un otoño con una alta velocidad de propagación en los casos de coronavirus, con miles de personas que contraen la enfermedad diariamente en los países de todo el bloque.

El viernes, los datos mostraron un aumento del desempleo y una caída de los precios. Los Gobiernos están bajo presión para seguir brindando el apoyo salarial y los pagos que ayudaron a las empresas y a los hogares a resistir los primeros bloqueos.

Las masivas inyecciones de liquidez del BCE a través de la compra de bonos han facilitado la tarea de las autoridades públicas al llevar los costos de los préstamos a mínimos históricos. Los rendimientos de los índices de referencia alemanes están en su nivel más bajo desde los confinamientos de marzo. Los costos de los préstamos italianos tuvieron el jueves su mayor caída desde junio.

Punto muerto fiscal

Pero una preocupación mucho mayor es el presupuesto de 1,8 billones de euros de la Unión Europea y el fondo de recuperación financiado conjuntamente, donde las conversaciones están estancadas sobre las reglas bajo las cuales se puede utilizar el dinero. Eso pone nerviosos a los inversionistas.

La principal preocupación es Italia, la tercera economía más grande del bloque, con una carga de deuda cercana a 160% de la producción económica. Es el mayor beneficiario tanto del programa de compras para la pandemia como de los planes para el fondo de recuperación de 800.000 millones de euros.

Si esto no se concreta, podría arruinar los diferenciales de los bonos, dado que cualquier préstamo adicional tendría que registrarse en los propios libros de la nación, en lugar de compartirlo con el bloque.

Lagarde hizo el jueves una sincera solicitud a los Gobiernos para que reconozcan que “una postura fiscal ambiciosa y coordinada sigue siendo fundamental”. No escucharla podría significar que se active otra de las promesas de la presidenta: tomar medidas extraordinarias incluso antes de su reunión de diciembre si es necesario.

