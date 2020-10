'Barça Corporate': el penúltimo golpe sobre la mesa de Bartomeu

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a su salida de la reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona este martes. EFE/ Alejandro García

Barcelona, 30 oct (EFE).-El ya expresidente del Barcelona Josep Maria Bartomeu dimitió este martes con un último golpe sobre la mesa al anunciar sobre la bocina de su mandato que el club azulgrana ha empezado a hacer los trámites para participar en una Superliga Europea, después de que un día antes, el lunes, explicara que se está buscando un socio que entre en el negocio comercial del Barça Corporate.

El Barça Corporate será la compañía paraguas de cuatro negocios que el Barcelona ha lanzado durante los últimos cinco años con la intención de incrementar los ingresos extraordinarios: Barça Studios, Barça Innovation Hub (Bihub), Barça Licensing & Merchandising (BLM) y Barça Academies,

El proyecto, liderado hasta el martes por el exvicepresidente del área comercial Oriol Tomás, pretende "capturar el valor creado durante los cinco años anteriores y reinvertirlo en el club", según explicó Bartomeu.

El ex presidente admitió en su penúltima comparecencia ante los medios de comunicación que a causa de la pandemia del coronavirus el Barcelona ahora no está capacitado para "dotar al negocio de los recursos financieros y humanos necesarios para alcanzar los objetivos marcados en relación con los ingresos, la expansión internacional y el desarrollo de la marca".

Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting y experto en marketing y patrocinio deportivo, explica a EFE que la búsqueda de un socio para el Barça Corporate "permitirá gestionar estos negocios de una manera más profesionalizada y, a la vez, aportará unos ingresos extras, que es lo que necesita ahora mismo el club debido a la situación económica en la que se encuentra. Empresarialmente", dice, "me parece una decisión acertada".

Aunque Bartomeu aseguró que aún "no hay ningún socio aprobado", el cual de todas maneras debería tener el visto bueno de la Asamblea de Compromisarios del club, hay siete fondos de inversión y empresas que están interesadas en el proyecto que han pasado los filtros del Barcelona.

La previsión, según avanzó 'Mundo Deportivo', es que la Comisión Gestora presidida por Carles Tusquets que desde el jueves gestiona el club reciba el 16 de noviembre las ofertas de cada una de ellas y las analice hasta mediados de diciembre. A partir de entonces tendrá lugar la subasta final previo paso a la aprobación de la Asamblea de Compromisarios siempre que el nuevo presidente lo considere oportuno.

Pero, según el parecer de Bartomeu, este proyecto es importante que se tire adelante porque comportará "una inyección económica para el club" que alejará al Barcelona del peligro potencial de tener que convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), "algo que nunca puede suceder porque el Barcelona debe seguir siendo de los socios", consideró el expresidente.

Cantó, en cambio, sentencia que "es el momento de hacerse la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser el modelo de gobernanza del Barcelona para seguir en la élite en el mundo del fútbol actual? Desde el punto de vista empresarial no se puede gobernar como cualquier empresa porque hay requisitos y servidumbres, y hay asuntos que necesitan de agilidad".

Así que el CEO de SPSG Consulting opina que "el proyecto Barça Corporate tiene dos vertientes de análisis: la coyuntural es que el Barcelona necesita más ingresos actualmente para acometer inversiones necesarias como el Espai Barça y la estructural nos lleva al debate sobre el tipo de propiedad y gobernanza que debe tener el club en el futuro".

Algunas informaciones apuntan a que este proyecto apareció aproximadamente en el mismo momento que empezaron las conversaciones con Goldman Sachas para que este fondo de inversión norteamericano financiara el Espai Barça.

La primera vertiente del proyecto 'Barça Corporate' es Barça Studios, la productora audiovisual azulgrana que en los últimos tiempos se ha encargado de la producción de la OTT Barça TV Plus, de la serie 'Matchday', la cual relata la parte íntima del primer equipo de fútbol masculino del Barcelona en la temporada 2018-2019 y que actualmente se está distribuyendo en Latinoamérica y Canadá de la mano de Netflix, o de proyectos como la serie de animación 'Talent Explorers'.

También hay el Barça Innovation Hub, un centro de conocimiento e innovación deportiva a nivel mundial que tiene tres objetivos: generar y compartir conocimiento; codesarrollar, probar y desarrollar nuevos productos y servicios; y promover y facilitar un ecosistema relevante en el mundo del deporte.

Una tercera parte es Barça Licensing & Merchandising (BLM), la marca que creó el Barcelona en 2018 cuando decidió volver a gestionar el 'retail' del club después de haber cedido la gestión previamente a Nike, una operación que en su momento aprobó la Asamblea de Compromisarios. En la temporada 2018-2019 facturó 63 millones de euros y en el curso 2019-2020 se quedó en 45 millones a causa de la pandemia del coronavirus.

La cuarta parte son las Barça Academies. El club azulgrana tiene repartidas por todo el mundo una cincuentena de academias bajo esta marca, las cuales tienen como objetivo implantar el modelo de La Masia entre los niños y las niñas que juegan al fútbol. Además, también se celebran Clínics y Campus en 56 países de los cinco continentes.

Sergi Escudero