Bancos de Wall Street realizan simulacros ante la incertidumbre por la elección en EEUU

Por Matt Scuffham y Sumeet Chatterjee

NUEVA YORK/HONG KONG, 30 oct (Reuters) - Los grandes bancos de Wall Street han estado realizando simulacros de "juegos de guerra" en sus negocios de trading y preparando a sus clientes para escenarios inesperados de las elecciones estadounidenses de la próxima semana, con la esperanza de evitar crisis de liquidez o errores técnicos cuando se sepa quiénes dirigirán la Casa Blanca y el Congreso, dijeron fuentes del sector.

Hay más confianza ahora que hace unas semanas en que habrá un claro ganador presidencial, porque el demócrata Joe Biden ha subido en las encuestas frente el actual presidente republicano Donald Trump. Sin embargo, los dos están empatados en algunos estados clave, según la última encuesta de Reuters/Ipsos, lo que sugiere que el resultado no es seguro.

Operadores, banqueros y administradores de fondos precavidos dijeron a Reuters que se están preparando para una gran variedad de resultados.

La mesa de acciones de un banco ha estado realizando simulacros en los principales centros de operaciones de Nueva York, Londres, París y Hong Kong para una serie de escenarios, con el fin de asegurarse de que los sistemas pueden manejar una enorme volatilidad, dijo un ejecutivo a Reuters.

El banco ha estado contactando a los principales clientes para tener una idea de cuánto esperan negociar y preguntarles si necesitan aumentar los límites de margen, y para sugerirles que envíen las órdenes a través de sistemas electrónicos aprobados en lugar de llamar, para evitar errores involuntarios, dijo la persona.

Otro prestamista mundial contrató a su propia empresa de encuestas para verificar las suposiciones populares y prepararse para las posibilidades imprevistas, dijo un ejecutivo.

El trabajo de la empresa de encuestas puso de relieve la suposición común de que es probable que Biden gane, pero el banco se está preparando para otros escenarios de todos modos, dijo el ejecutivo que, como algunos otros, habló con la condición del anonimato para discutir una planificación interna que no es pública.

Sólo los inversores más audaces van a entrar el 3 de noviembre con grandes posiciones, dijeron varias fuentes. La mayoría no quiere ser vendedores forzados si se equivocan. Además, incluso los que apuestan correctamente se arriesgan a una larga batalla electoral en que los mercados se muevan de un lado a otro durante semanas o meses.

"No creo que nadie esté dispuesto a apostar por ningún resultado en particular", dijo Peter Kraus, un exejecutivo de bancos de Wall Street, incluido Goldman Sachs Group Inc, y que fundó la empresa de gestión de activos Aperture Investors en 2018. "Lo más racional es reducir el riesgo".

Si Kraus dirigiera hoy una mesa de operaciones en un banco importante, le diría a los operadores que tomaran una posición lo más neutral posible, dijo.

"Preferiría llegar a las elecciones con un conjunto de posiciones planas y liquidez y, si ocurriera lo peor, podría atender el volumen de operaciones", aseguró.

Desde que los bancos comenzaron a prepararse para las elecciones, las encuestas y las circunstancias han cambiado varias veces, haciendo que los prestamistas se pongan más nerviosos ante cualquier suposición, incluso cuando sólo faltan días. A fines de septiembre, banqueros le dijeron a Reuters que se estaban preparando para una situación sin un claro ganador.

La volatilidad ya ha empezado a aumentar en los mercados bursátiles y de divisas debido a las crecientes cifras de coronavirus, lo que ha provocado en algunos operadores y banqueros una sensación de malestar para los próximos días.

La planificación de contingencias en torno a grandes acontecimientos no es inusual para los grandes bancos mundiales, que se enfrentan a pruebas de solvencia de los reguladores cada año para garantizar que tienen suficiente capital y liquidez para sobrevivir a escenarios extremos.

Las grandes corredurías realizan pruebas similares, así como las bolsas que han estado planificando por posibles aumentos de los volúmenes y eventuales fallas técnicas. (Reporte de Matt Scuffham en Nueva York y Sumeet Chatterjee en Hong Kong, Escrito por Lauren Tara LaCapra, Editado en Español por Javier López de Lérida)