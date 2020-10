Anunciantes tardan en centrarse en medios para afroamericanos

(Bloomberg) -- Muchas de las empresas estadounidenses más grandes se han comprometido este año a aumentar sus esfuerzos de diversidad: en su contratación, en su banca, en su gestión. Pero su inversión publicitaria también podría verse bajo cierto escrutinio, especialmente en los medios de comunicación que son populares entre los afroamericanos.

Entre 2011 y 2019, los principales anunciantes aumentaron su gasto en medios orientados a negros en aproximadamente la tasa de inflación, alcanzando los US$3.860 millones el año pasado, según un informe sobre consumidores afroamericanos de Nielsen, compañía de investigación que compila índices de audiencia en televisión. Eso representó solo 2% del gasto publicitario total en Estados Unidos de más de US$200.000 millones.

El lento progreso muestra que las empresas aún tienen un largo camino por recorrer para cumplir sus promesas de tomar la responsabilidad social más en serio, dijo Cheryl Grace, vicepresidenta sénior de Nielsen. El informe destaca varias razones por las que los afroamericanos deberían ser atractivos para los anunciantes, desde un crecimiento más rápido de los ingresos hasta un mayor uso de los teléfonos inteligentes.

“Hay algunas empresas a las que, en términos generales, les ha ido mejor que a otras”, dijo Grace. “Pero hay empresas de las que estamos viendo muchos rumores en las redes sociales, pero no vemos su dinero reflejado”.

Procter & Gamble Co. encabezó ambos años la lista, y su gasto aumentó a US$476 millones en 2019. Eso es un aumento del 14% desde 2011. El fabricante de bienes de consumo es conocido por su defensa pública de las relaciones raciales, incluidos comerciales de televisión que enfatizan la necesidad de acabar con el racismo.

No es coincidencia que varios de los principales anunciantes de los medios afroamericanos también se encuentren entre los que más gastan en general. Procter & Gamble, Amazon.com Inc. y AT&T Inc. se encuentran entre los anunciantes generales más grandes en un ranking compilado por Ad Age. Pero no con todos es igual: Berkshire Hathaway Inc. ocupó el segundo lugar en la lista de medios centrados en afroamericanos y el 15º en la de anunciantes en general.

Una deficiencia del análisis de Nielsen es que solo analiza el gasto publicitario en los medios donde los consumidores afroamericanos son la audiencia predominante. Eso deja fuera, por ejemplo, todas las cadenas de televisión y cable más vistas, que tienen una audiencia negra considerable. Además, los afroamericanos todavía tienen menos poder adquisitivo que la población en general.

Demografía atractiva

Pero el objetivo del informe de Nielsen es resaltar por qué la población negra debería ser atractiva para los anunciantes. Desde 2010, el poder adquisitivo de los consumidores afroamericanos ha aumentado 48%, más que el 43% de la población total de EE.UU. Los consumidores negros también pasan más tiempo, en promedio, viendo televisión en vivo y usando teléfonos móviles, que son oportunidades clave para llegar a los consumidores.

El marketing multicultural exitoso va más allá de dirigirse a los consumidores de un grupo étnico específico, según Kimberly Paige, directora de marketing de BET Network de ViacomCBS Inc. y exejecutiva de Coca-Cola Co.

Hablando en un foro virtual de Ad Age esta semana, Paige dijo que las empresas deberían pensar en el panorama general, el “retorno de la influencia”. Mientras que las campañas publicitarias dirigidas a una etnia ponen a los consumidores en la “mira”, un mensaje auténtico y continuo que demuestre los buenos valores de la marca resultaría en un mayor impacto.

“Nuestros consumidores realmente exigen una acción sólida y sostenida”, dijo Paige. “Quieren saber cuál es tu posición”.

Muchas empresas están intentando hacer eso. Las iniciativas de diversidad e inclusión, por ejemplo, han sido temas populares este mes en las entregas de resultados corporativos del trimestre. Y no son solo las empresas de productos de consumo. Van desde la banca hasta los productos manufacturados, como los ascensores Otis.

Haciendo progresos

Los afroamericanos están progresando en otras áreas de los medios, especialmente frente a la cámara. Este año, Nielsen creó un índice de oportunidades de inclusión para estudiar los programas más populares en transmisión, cable y transmisión online.

“La buena noticia es que los programas de realidad, noticias, clima y drama brindan representación para los hombres negros en relación con su representación en la población estadounidense”, dijo Nielsen. “Pero las mujeres negras están lejos de la paridad en todos los ámbitos, acercándose a ella en un solo género: el drama”.

Una indicación de que los esfuerzos corporativos para cambiar están funcionando es que las agencias de publicidad informan que sus clientes exigen una mejor representación. Tiffany Edwards, directora global de diversidad e inclusión de Droga5, dijo en el foro que ya no es posible satisfacer las expectativas de los clientes simplemente organizando o patrocinando eventos de diversidad.

“Las organizaciones en 2021 que no se estén tomando en serio este mandato de sus clientes y lo conviertan en una prioridad interna”, dijo Edwards, “se terminarán quedando atrás”.

Nota Original:Advertisers Are Slow to Focus on Black Media Despite Promises

©2020 Bloomberg L.P.