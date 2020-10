AMP.- México.- López Obrador propone a Rosa Icela Rodríguez como nueva ministra de Seguridad de México

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto este viernes a Rosa Icela Rodríguez para sustituir a Alfonso Durazo al frente del Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana.



"Va a ser una mujer, va a ser si acepta, porque se está recuperando tras contraer COVID-19", ha manifestado el mandatario, según informaciones del diario 'Milenio'.



Asimismo, ha revelado que Durazo se ha despedido este mismo vienes del Gabinete para "poder presentarse como candidato a la Gobernación de Sonora en las elecciones de 2021". "Ya se va, le hicimos un reconocimiento por su trabajo como coordinador. (...) Ayudó mucho, un servidor público ejemplar", ha manifestado.



El presidente mexicano había justificado el día anterior no tener aún un sustituto para Durazo, que dimitió hace más de una semana, y aseguró que su cargo sería ocupado por "alguien eficaz".



En una rueda de prensa, el mandatario señaló que la persona elegida será "honesta" y pidió "no caer" en la crítica y los prejuicios contra los candidatos o elegidos.



CARTA DE RENUNCIA



En su carta de dimisión, Durazo ha reconocido la "herencia negra" de violencia por parte de gobiernos anteriores que habrían estado "al servicio del crimen organizado" y ha aseverado que aún "falta mucho por hacer", particularmente en relación al aumento de los homicidios.



"De manera particular, falta por avanzar sensiblemente en el rezago histórico que representan los homicidios dolosos, esa herencia negra de sexenios de corrupción de políticos y funcionarios públicos que pusieron los cuerpos de seguridad al servicio de una u otra organización criminal", ha escrito en una misiva que ha difundido a través de Twitter.



Así, ha reconocido que hace falta mejorar las políticas de los 32 estados y más de 2.400 municipios de México para "profesionalizar las agencias de investigación, de procuración y administración de justicia" para reducir el número de homicidios.



En diciembre de 2018, ha dicho, el actual Gobierno inició su mandato "en el peor escenario posible", ante el cual "no podíamos fingir que el problema era sencillo". Para "lograr la paz" en el país considera necesario "dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles para combatir eficazmente la inseguridad pública".



Durazo fue uno de los artífices de la construcción de la Guardia Nacional, integrada en su inmensa mayoría por jefes y tropas de las Fuerzas Armadas, que ya cuenta con casi 98.000 elementos, y de la abolición de la Policía Federal, lo que supuso el despido de unos 40.000 hombres, pocos de ellos integrados en la nueva corporación.



Aunque ha insistido en que logró frenar la "tendencia histórica" al alza de asesinatos, las cifras presentadas la semana pasada indican que los homicidios han aumentado un 1 por ciento en los primeros nueve meses de 2020, al pasar de 25.971 personas asesinadas en el mismo periodo de 2019 a 26.231.



Además, los femincidios han aumentado un 0,4 por ciento y han pasado de 721 en entre enero y septiembre de 2019, a 724 en ese mismo periodo de 2020, según el informe oficial del Gobierno mexicano.