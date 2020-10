Amador Mohedano, molesto con las declaraciones de Ana María Aldón sobre Rocío Carrasco

12/08/2020 Amador Mohedano ha criticado a Ana María Aldón por hablar de algo que ella ni siquiera conoce. Además, el hermano de Rocío Jurado muestra su apoyo incondicional a Gloria Camila en su nueva faceta de actriz MADRID, 30 (CHANCE) La exclusiva de Ana María Aldón en una conocida revista asegurando que se debe respetar el modo de vida que ha elegido Rocío Carrasco y las decisiones que ha tomado, no han sentado nada bien en el seno de la familia de Rocío Jurado. Y si ayer era José Antonio Rodríguez el que se mostraba en desacuerdo con las declaraciones de la mujer de José Ortega Cano, hoy es Amador Mohedano el que expresa su malestar con la gaditana. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



- CHANCE: Amador, buenos días. Queríamos preguntarte por la entrevista que ha hecho Ana María Aldón en una revista hablando de Rocío Carrasco. En cierta manera se ha posicionado, a José Antonio no le ha parecido muy bien sobre todo porque Ana María no está al tanto de la mayoría de las cosas ¿no?



- AMADOR: Claro, es que ella no la conoce. Entonces pues si no conoces a alguien no debería de opinar.



- CH: ¿Qué te ha parecido a ti la entrevista?



- AMADOR: Pues la he leído esta mañana. Hombre pues eso, lo demás es lo de siempre. El tema de sus estilismos, de sus ropas y todo eso.



- CH: Que va a trabajar en televisión ahora también...



- AMADOR: Sí, me parece muy bien, pero el comentario de mi sobrina Rocío pues no venía a cuento.



- CH: ¿Piensas que le ha podido sentar mal a Gloria Camila que tiene mucha relación con ella? ¿Has hablado con Gloria?



- AMADOR: No, no he hablado con Gloria. Pero vamos, el día es largo, ya hablaré hoy con ellos.



- CH: ¿Aprovecharás para felicitarla por su nueva faceta de actriz?



- AMADOR: Pues mira, te voy a decir una cosa, yo he escuchado los comentarios de actrices y de actores que ya tienen su edad, que ya tienen su experiencia y me parece que hay que darle una oportunidad, si a ella le gusta ¿por qué no? Es muy joven y de pronto igual tenemos ahí a una Ava Gardner.



- CH: ¿Un diamante por pulir no?



- AMADOR: Por pulir. Hay que darle la oportunidad si es que le gusta. Pero no se puede hablar de la gente. ¿Sabes qué pasa? A veces yo creo que los que no han triunfado son los que en realidad hablan, porque los que han triunfado estoy seguro que dicen oye, que es una chica joven pues a lo mejor le gusta y hay que darle la oportunidad ¿no? Tendrá que prepararse si es que le gusta.



- CH: José Antonio y tu hermana estarán un poco molestos, pero no es algo imperdonable, más imperdonable es que madre e hija no se hablen ¿no?



- AMADOR: Es que eso es lo que no entiende nadie. Eso no lo entiende nadie. Ni entiende ninguna madre que tenga hijos esa reacción de mi sobrina, entonces que diga que hay que darle una oportunidad*muy bien, pero es que tú tienes que pensar y tienes que opinar sobre lo que conoces. Creo que si podía haber dicho "hombre lo suyo sería que Rocío hablase con sus hijos y que tuvieran una reunión y que todo tuviera un cauce normal y lógico ¿no?". Pero bueno, ha dicho eso, pues bueno, cada cual es libre de decir lo que quiera.