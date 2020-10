0-0 El PAOK frena a un Granada que da por bueno el empate

El defensa del Granada Antonio Puertas (c) controla el balón entre los jugadores del Paok, durante el partido de la fase de grupos de la Liga Europa que Granada CF y Paok Salonika juegan hoy jueves en el estadio Nuevo Los Cármenes, en Granada. EFE/Miguel Ángel Molina

Granada, 29 oct (EFE).- El Granada y el PAOK empataron este jueves (0-0) en el Estadio Nuevo Los Cármenes, resultado que permite al equipo español ampliar su racha sin perder y seguir líder del Grupo E de la Liga Europa pese a que acaba con su serie de victorias.

Los dos conjuntos buscaron el triunfo hasta el final, pese a que a ninguno dejó descontento el empate en un choque de mayor dominio local, aunque el PAOK apretó más en los últimos minutos, en el que hubo pocas ocasiones de gol.

Ante la ausencia de un lateral derecho disponible, el técnico granadista, Diego Martínez, colocó en esa posición a Antonio Puertas, un extremo, mientras que la otra sorpresa en el once inicial local fue la presencia del medio francés Maxime Gonalons, que en principio era baja para el choque por un esguince de rodilla

El equipo rojiblanco llevó el peso del duelo en el primer tiempo pero tuvo muchos problemas para crear ocasiones ante la agazapada y ordenada zaga del conjunto de Salónica, ya que ni tuvo profundidad, ni movió el balón con velocidad, ni entró en juego el colombiano Luis Suárez.

Los griegos, que mejoraron y se mostraron más incisivos con el paso de los minutos, sólo vieron peligrar su marco en un disparo del venezolano Darwin Machís que despejó el meta serbio Zivko Zivkovic.

Poco antes el PAOK había gozado de la mejor ocasión del primer acto con un remate al poste del austriaco Stefan Schwab, mientras que el caboverdiano Fernando Varela también estuvo cerca del gol para los visitantes con un testarazo que no encontró portería por poco.

Varió poco el guion del segundo tiempo, aunque el Granada llegó al poco de reanudarse el juego a la meta contraria en un par de ocasiones, con remates de Gonalons y del brasileño Robert Kenedy que hicieron trabajar a Zivko Zivkovic.

El PAOK se repuso y equilibró la contienda en cuanto a dominio, pese a que los movimientos en forma de cambios realizados por ambos técnicos no sirvieron para revitalizar los ataques de los equipos.

Un chut flojo de Alberto Soro fue el último intento local, mientras que el meta portugués Rui Silva tuvo que intervenir ante los peligrosos disparos visitantes del polaco Karol Swiderski y del serbio Andrija Zivkoviv en unos minutos finales de dominio visitante.

- Ficha técnica

0 - Granada CF: Rui Silva; Antonio Puertas, Vallejo, Germán, Carlos Neva; Gonalons (Yan Eteki, m.90), Luis Milla, Yangel Herrera (Jorge Molina, m.59); Machís (Domingos Duarte, m.90), Kenedy (Alberto Soro, m.73) y Luis Suárez (Montoro, 73).

0 - PAOK: Zivko Zivkovic; Ingason, Fernando Varela, Crespo; Rodrigo Soares (Wague, m.75), Schwab, Douglas Augusto, Giannoulis; Murg (El Kaddouri, m.69), Andrija Zivkovic y Colak (Swiderski, m,69).

Árbitro: Tiago Martins (Portugués). Mostró cartulina amarilla a los locales Yangel Herrera (m.45) y Vallejo (m.67), y a los visitantes Rodrigo Soares (m.25), Giannoulis (m.64), Andrija Zivkovic (m.74) y Douglas Augusto (m.92).

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo E de la Liga Europa disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada.