Wall Street se recupera en la apertura de cuatro jornadas en negativo

Corredores de Bolsa trabajan en el parqué de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 29 oct (EFE).- Wall Street abrió con leves avances este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzaba un 0,05 % tras conocerse que la economía estadounidense creció en dato anualizado un 33,1 % en el tercer trimestre, mejor de lo esperado, pese a que no se ha recuperado del parón que ha supuesto la pandemia del coronavirus.

Al inicio de las operaciones a las 9.30 (13.30 GMT) en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 13,38 puntos, hasta 26.533,33 unidades, con Apple (2,12 %) y Salesforce (1,6 %) recuperando parte de los retrocesos de ayer y Amgen (-2,28 %), Walgreens (-1,82 %) y Chevron (-1,6 %) en el terreno negativo.

El selectivo S&P 500, por su parte, ganaba un 0,19 % o 6,70 puntos, hasta 3.277,73 unidades; y el índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, se apuntaba un 0,60 % o 69,97 unidades, hasta situarse en 11.071,08.

Los sectores que progresaban con más fuerza en los primeros compases de la jornada fueron los de comunicaciones (1,15 %), tecnología (0,78 %) e inmobiliarias (0,46 %), mientras que el sector de energía (-1,56 %) y de eléctricas (-1,40 %) acusaron las caídas del precio del barril de petroleo.

El parqué neoyorquino abrió en positivo tras cuatro jornadas consecutivas a la baja, gracias a que los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos del tercer trimestre fueron mejor de lo esperado, con una avance del 33,1 % en tasa anualizada y del 7,4 % en el trimestre de julio-septiembre.

Además, el Departamento de Trabajo anunció hoy que las solicitudes de prestación por desempleo de la semana pasada cayeron a 751.000, el nivel más bajo desde marzo.

No obstante, el continuo aumento de los casos de la covid-19 y la llegada del invierno y de la temporada de gripe sigue siendo una gran preocupación para los inversores que temen nuevas medidas de confinamiento, contención de la actividad y retroceso económico.

"En general, la recuperación del PIB tras el fin de la primera oleada de confinamientos fue mejor de lo esperado, pero con nuevas infecciones del coronavirus a nivele récord y sin que se espere estímulo fiscal hasta, al menos, comienzos del próximo año, no se debe esperar mucho más avance", indicó el economista jefe de Capital Economics, Paul Ashworth.

En otros mercados, el petróleo de Texas caía media hora después de iniciarse las cotizaciones un 6,47 %, a 34,97 dólares el barril; el oro descendía a 1.864,70 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía a 0,788 % y el dólar ganaba terreno frente al euro, con un cambio de 1,1689.