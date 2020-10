Wall Street rebota tras positivos datos económicos EEUU y resultados de tecnológicas

(Actualiza cotizaciones tras el cierre del mercado)

Por Herbert Lash

NUEVA YORK, 29 oct (Reuters) - Las acciones estadounidenses cerraron al alza el jueves, con los pesos pesados ​​de la tecnología registrando ganancias antes de sus reportes de resultados, luego de datos económicos optimistas que calmaron el nerviosismo de los inversores por el aumento de los casos de coronavirus.

* El repunte se produjo después de una caída de más del 3% un día antes de los principales índices de Wall Street, lo que subraya la volatilidad del mercado antes de las elecciones presidenciales de la próxima semana y los crecientes temores por el COVID.

* Las acciones se recuperaron luego de que los inversores anticiparon sólidos resultados de una lista de las empresas tecnológicas más importantes, como Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Facebook Inc .

* Las ventas de Alphabet volvieron a crecer en el tercer trimestre, mientras que las de Amazon y Facebook superaron las expectativas del mercado en reportes que se conocieron tras el cierre regular de las operaciones.

* "La temporada de ganancias hasta ahora ha dado lugar a importantes sorpresas", dijo Tim Ghriskey, estratega jefe de inversiones de Inverness Counsel en Nueva York.

* Las firmas de tecnología han visto un aumento en la demanda de sus productos y servicios por parte de las personas que no han podido salir de casa durante la pandemia.

* El Promedio Industrial Dow Jones subió 139,16 puntos, o un 0,52%, a 26.659,11 unidades. El S&P 500 ganó 39,08 puntos, o un 1,19%, a 3.310,11 unidades, y el Nasdaq Composite sumó 180,73 puntos, o un 1,64%, a 11.185,59 unidades.

* La economía de Estados Unidos creció a un ritmo récord en el tercer trimestre a medida que el gobierno canalizó más de 3 billones de dólares en ayuda por la pandemia. Un informe separado mostró que las solicitudes semanales por beneficios de desempleo cayeron más de lo esperado la última semana.

* "El PIB fue espectacular, como se esperaba", dijo Chris Larkin, director gerente de productos de comercio e inversión de E*TRADE Financial. "Pero queda por ver si eso puede proporcionar algún catalizador dado que realmente no está capturando la desaceleración que hemos visto en las últimas semanas y estamos saliendo de una deprimente lectura del segundo trimestre". (Reporte de Medha Singh y Shivani Kumaresan en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías y Rodrigo charme)