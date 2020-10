Venezuela.- República Dominicana se une al Grupo Internacional de Contacto para Venezuela

BRUSELAS, 29 (EUROPA PRESS)



El Grupo Internacional de Contacto para Venezuela mantuvo este miércoles una reunión a nivel de altos funcionarios en la que se dio la bienvenida al grupo a la República Dominicana tras reconocer su "voluntad decidida" de contribuir a una solución democrática a la crisis política de Venezuela.



Se suma así como 16º miembro al grupo de países sudamericanos y europeos que, coordinados por la UE, trabajan para impulsar una salida pacífica y democrática de la crisis en Venezuela y facilitar el acceso y aumento de la ayuda humanitaria a este país. "Estamos convencidos del papel positivo que este país desarrollará como parte del Grupo", ha señalado la diplomacia comunitaria sobre República Dominicana.



El Grupo reunirá ahora a Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay.



Sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, con la salida del opositor Leopoldo López que se encuentra refugiado en España, la UE ha evitado expresarse sobre el episodio al entender que es un asunto que ataña a España y Venezuela de forma bilateral.



Aunque no se ha producido ningún contacto todavía entre el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y el líder opositor, fuentes diplomáticas no descartan que se puedan producir pronto, pues Borrell mantuvo llamadas por videoconferencia con López en el marco de sus gestiones este verano de cara a las elecciones legislativas venezolanas.



La posición de la UE se mantiene firme pese al deterioro político y social en Venezuela y que Caracas haya desoído la petición europea de retrasar los comicios. Considera que las condiciones mínimas democráticas no se dan en el terreno por lo que no hay lugar para un proceso electoral libre, justo y democrático.