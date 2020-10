Venezuela.- España no nombrará embajador en Caracas sino "encargado de negocios" porque no reconoce a Maduro desde 2018

07/02/2020 (I-D) La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya; y la nueva secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, durante la toma de posesión de los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, para la Unión Europea, Cooperación Internacional y de la España Global, en el Patio Elcano del Palacio de Santa Cruz, en Madrid (España) a 7 de febrero de 2020. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno no nombrará nuevo embajador en Caracas para relevar al diplomático Jesús Silva, sino que designará a un "encargado de negocios con cartas de gabinete" --un puesto de menor nivel-- para dejar constancia de que la UE y sus Estados miembros no consideraron "justas ni transparentes" las elecciones presidenciales de 2018, en las que se basa el actual mandato de Nicolás Maduro.



Así lo ha avanzado la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. De hecho, ha detallado que es la misma vía que han usado Italia y Países Bajos, que acaban de renovar sus jefaturas de misión en Venezuela.



Fuentes diplomáticas han asegurado a Europa Press que la decisión de que el próximo representante español en Caracas sea encargado de negocios y no embajador estaba tomada desde hace varias semanas y que no tiene que ver con la huida del opositor Leopoldo López ni con la tensión que ha surgido con el Gobierno de Venezuela por este motivo.



El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ya anunció a finales de septiembre el relevo de embajadores en varios países de Iberoamérica, entre ellas la de Venezuela. La previsión es que el enviado a Caracas sea el actual embajador en Cuba, Juan Fernández Trigo.



El Gobierno también ha enviado a Bolivia al diplomático Francisco Javier Gassó como "encargado de negocios con cartas de gabinete", en lugar de como embajador. Gallach lo ha justificado en que los dos gobiernos están "en proceso de normalización de las relaciones bilaterales" tras los "incidentes" de finales de 2019 que se saldaron con varias expulsiones de personal diplomático en ambos países.



Según ha dicho, tras unos meses autorizando gradualmente el retorno de personal, el Gobierno quería "fortalecer" su presencia en Bolivia antes de las elecciones del pasado 18 de corubre, pero sin hacer una "completa normalización" que se culminará "una vez que tome posesión el nuevo Gobierno".



Aparte del caso de Bolivia, Gallach ha insistido en que el resto de relevos se enmarcan en las rotaciones normales en estos puestos. El Consejo de Ministros nombró este martes a Carlos de la Morena Casado como nuevo embajador en El Salvador y ultima nuevos nombramientos en Cuba, Ecuador, Colombia, Jamaica y Trinidad y Tobago.



Gallach ha aprovechado la comparecencia para pedir una "política de Estado" y un "consenso básico" en la política hacia Iberoamérica y ha dicho a los diputados que aunque las diferencias políticas hagan poner el acento en distintas prioridades "no debería ser obstáculo para tener otros consensos respecto al contenido básico y a la forma de hacer política".



Según ha dicho, los objetivos de España en América Latina pasan por reforzar la presencia, defender la democracia y los derechos humanos, ayudar a los países a salir de la crisis de salud y económica, promover las relaciones económicas, fortalecer la ayuda al desarrollo española, profundizar la relación entre la UE y la región y reforzar el sistema iberoamericano.