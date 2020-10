Venezuela.- CSIF pide a Exteriores pasaportes "de servicio" para todo el personal de la Embajada en Venezuela y sus familias

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido este jueves Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación que otorgue pasaportes "de servicio" al personal laboral de la Embajada española en Venezuela, así como a sus cónyuges e hijos menores, para garantizar su seguridad.



Según ha informado el sindicato, su petición es que se exienda el pasaporte diplomático, que "garantiza la invulnerabilidad" a todo el personal funcionario --no solo a los diplomáticos-- y el pasaporte de servicio (que acredita la pertenencia a una embajada, facilitando el tránsito y la celeridad en las gestiones) "a todos los empleados públicos de nacionalidad española, a su cónyuge e hijos menores de edad, que trabajan en Venezuela para España, con el fin de blindar su protección y libertad de movimientos".



CSIF ha hecho esta petición después de que, tras la marcha del opositor venezolano Leopoldo López de la Embajada española en Caracas, varios trabajadores venezolanos, especialmente vigilantes de seguridad --que no tenían relación laboral con la Embajada-- hayan sido interrogados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).



Además, fueron registradas las viviendas de policías españoles que prestan servicio en la Embajada. El personal español no ha sufrido ninguna represalia, pero el sindicato quiere reforzar la protección de los empleados no funcionarios, que considera el colectivo más vulnerable.



Tras la marcha de Leopoldo López, entre el martes y el miércoles de esta semana se han retirado todas las patrullas del SEBIN tanto de los alrededores de la residencia como de la Embajada de España y también los retenes de la Policía Diplomática.