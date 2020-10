United Airlines ofrecerá test rápidos de covid-19 entre Nueva York y Londres

United Airlines sostiene que ha registrado un impacto positivo en la demanda de vuelos, así como un impacto significativo en el número de clientes y en la venta de billetes cuando se ha dado la opción de realizar la prueba. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Nueva York, 29 oct (EFE).- United Airlines anunció este jueves que va a comenzar a ofrecer test rápidos de coronavirus gratuitos a pasajeros de algunos vuelos entre los aeropuertos de Newark, cercano a Nueva York, y Heathrow, en Londres, dentro de un programa piloto para reducir los periodos de cuarentena en destino.

En un comunicado, la aerolínea apunta que toda persona que no quiera hacerse la prueba será reubicada en otro vuelo para "garantizar que todo el mundo a bordo, excepto los menores de dos años (que no serán sometidos al test), han dado negativo antes del despegue".

"Creemos que la posibilidad de ofrecer pruebas rápidas en el mismo día de covid-19 tendrán un papel vital en una reapertura segura en todo el mundo", dijo el director de atención al cliente, Toby Enqyist.

United asegura que compartirá los comentarios de los viajeros con los Gobiernos de ambos países para intentar demostrar la eficacia de este programa "como alternativa a las cuarentenas obligatorias o a la duplicación de restricciones de viaje".

La aerolínea sostiene que ha registrado un impacto positivo en la demanda de vuelos, así como un impacto significativo en el número de clientes y en la venta de billetes cuando se ha dado la opción de realizar la prueba.

Los análisis, que serán llevados a cabo por la compañía Premise Health, se realizarán en el vuelo que parte de Newark, situado en el estado de Nueva Jersey pero que por su cercanía a Nueva York presta servicio también a la Gran Manzana, los lunes, miércoles y viernes a las 19.15 hora local.

Las pruebas se solicitarán por adelantado hasta tres horas antes del vuelo y se realizarán en una sala del aeropuerto.

El 15 de octubre, United estableció un sistema similar en el vuelo nacional que une San Francisco y Hawái, pero, en este caso, cobrando por las pruebas.

El programa permite a los viajeros que han dado negativo saltarse las cuarentenas impuestas por las autoridades de las ciudades de destino.

Según United, entre el 15 y el 25 de octubre, los vuelos de este tipo entre San Francisco y Hawái han experimentado un aumento de pasajeros del 95 % comparado con las dos semanas anteriores.

Otras aerolíneas de EE.UU. han dicho que están estudiando comenzar a facilitar pruebas parecidas, mientras que el sector de la aviación comercial europea está demandando cada vez más que las cuarentenas preventivas a los viajeros se sustituyan por pruebas de covid-19.

La aviación comercial se encuentra en una situación crítica por las restricciones impuestas para frenar la expansión del coronavirus y agravada por la incertidumbre de los viajeros, que al comprar un billete no saben si finalmente podrán volar a su destino o si las normas sobre las cuarentenas cambiarán de un día para otro.