Un líder, cuatro aspirantes

Madrid, 29 oct (EFE).- La Real Sociedad expondrá este domingo ante el Celta en Balaídos su liderato de LaLiga Santander, al que aspira el cuarteto integrado por Real Madrid, Granada, Villarreal y Atlético de Madrid.

Es el cuadro de Imanol Alguacil, pese a los problemas en forma de bajas, el que mejor puesta en escena ha tenido en este inicio de temporada junto al Atlético de Madrid, único invicto de la competición y que, pese a tener dos partidos menos, ha tomado el impulso necesario para alcanzar su velocidad de crucero.

Es una jornada una vez más de esas peligrosas para los equipos inmersos en competiciones europeas. La Real Sociedad, sin ir más lejos, encarará su encuentro en Vigo con el desgaste del choque continental ante el Nápoles, toda una prueba de fuego para la profundidad de la plantilla donostiarra.

El cuadro de Alguacil, que persigue su cuarto triunfo consecutivo, está invicto fuera de casa, donde está exponiendo ese fútbol atractivo y dinámico que le caracteriza y que tratará de refrendar ante un rival como el Celta, ya acuciado por las urgencias, en una situación peligrosa tras cinco partidos sin ganar.

A un punto del conjunto vasco, el Real Madrid ofrece la incógnita de saber si aprovechará el acicate moral de su triunfo en el clásico en el Camp Nou o volverá a las andadas.

Con la 'relación' Benzema-Vini Jr en el ojo del huracán, y recién reaparecido el belga Eden Hazard en el empate de Mönchengladbach, recibirá al Huesca, cuya condición de ascendido y su juego no corresponde a su ubicación en la tabla, decimoctavo y sin victorias aún, pero con cinco empates que bien pudieron ser triunfos.

El cuadro aragonés tratará de repetir la hazaña del Cádiz, el último visitante del Alfredo di Stéfano, que se llevó los puntos y que abrió la minicrisis en la Casa Blanca. Fútbol y ambición tienen los hombres de Míchel Sánchez, que anticipan batalla ante su ilustre rival, en el que el once inicial de Zinedine Zidane volverá a ser una incógnita en busca de solidez atrás y efectividad delante.

El Atlético, instalado a tres puntos de la cabeza pese a tener dos encuentros menos, podría acabar no obstante líder si se dan los resultados. El conjunto del argentino Diego Pablo Simeone parece haber encontrado el camino correcto tras dos igualadas a cero que frenaron su arranque.

Ha enlazado tres victorias contra el Celta, Betis y Salzburgo. Visitará a un Osasuna también en fase ascendente. El equipo de Jagoba Arrasate siempre ha querido hacer de El Sadar un fortín, pero sin público esta situación se antoja más complicada y más con el cúmulo de bajas que tiene el técnico vasco, pese a que recuperará a Jon Moncayola y a Lucas Torró.

El Atlético ya goleó al cuadro navarro tras el parón por la pandemia en su feudo por 0-5, partido que encarriló, con un doblete, el portugués Joao Felix, gran protagonista del triunfo frente al Salzburgo también con dos goles. Ahora le falta encontrar la regularidad para alcanzar un rendimiento alto de forma continua.

Los otros dos representantes de la Liga Europa, Granada y Villarreal, también suponen una amenaza para el liderato de la Real. El equipo andaluz se medirá al Levante, penúltimo, que el año pasado ya venció en Los Cármenes; y el castellonense cerrará la octava jornada el lunes en La Cerámica frente al colista Valladolid.

Bastante más alejados, a siete puntos (también con dos encuentros menos), encaran el fin de semana el Barcelona y el Sevilla, ávidos de aprovechar el bálsamo que supuso la Champions.

Ambos arrastran una racha de un empate y dos derrotas en los tres últimos encuentros ligueros. Las visitas de los de Ronald Koeman a Mendizorroza, ante un Alavés que parece ir despertando, y de los de Julen Lopetegui frente a un Athletic irregular, serán como la prueba del algodón para esta pretendida recuperación.

El sorprendente Cádiz, sexto clasificado, expondrá este viernes su pleno como visitante en Ipurúa, donde le aguarda un Eibar recuperado con sus triunfos en Valladolid y Sevilla pero que en casa no conoce aún la victoria.

No menos esperanzadora es la andadura del Elche del técnico argentino Jorge Almirón. Lleva cuatro partidos seguidos sin perder -tres de ellos ganados-, tendencia claramente al alza, al contrario que el Betis del chileno Manuel Pellegrini, al que visitará en el primer encuentro dominical y que en sus dos últimos encuentros ha sido víctima del empuje de la Real y el Atlético.

La jornada la completa, para cerrar el domingo, un duelo entre el Valencia y el Getafe que ha sido muy caliente en campañas pasadas. El cuadro de Javi Gracia necesita reponerse después de tres derrotas seguidas y el de José Bordalás de su polémica derrota frente al Granada para instalarse en los pretendidos puestos europeos.

- Programa de la 8ª jornada:

. Viernes 30 octubre:

21.00 Eibar - Cádiz

. Sábado 31 octubre:

14.00 Real Madrid-Huesca

16.15 Athletic-Sevilla

18.30 Osasuna-Atlético de Madrid

21.00 Alavés-Barcelona

. Domingo 1 noviembre:

14.00 Betis-Elche

16.00 Celta-Real Sociedad

18.30 Granada-Levante

21.00 Valencia-Getafe

. Lunes 2 noviembre:

21.00 Villarreal-Valladolid