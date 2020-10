Tanzania.- La oposición llama a no reconocer el resultado en Tanzania, que apunta a una victoria del partido gobernante

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Los primeros resultados de las elecciones parlamentarias que se celebraron este miércoles en Tanzania junto con las presidenciales apuntan a una victoria del partido gobernante, el CCM, por lo que la oposición se ha apresurado ya a pedir que no se recozca el "amaño masivo" de los comicios.



Según informa el diario 'The Citizen', de los diez escaños del Parlamento cuyo resultado ya se conoce, ninguno ha ido a parar a candidatos de la oposición. Lo mismo ocurre con los 20 escaños de la Cámara de Representantes en Zanzíbar.



Entre quienes no han conseguido escaño destaca Freeman Mbobwe, presidente del principal partido opositor, Chadema, quien ha sido derrotado por el candidato del gobernante CCM. Según destaca el diario, el partido del presidente John Magufuli se ha impuesto también en otros bastiones tradicionales de la oposición.



Así las cosas, Zitto Kabwe, líder del otro gran partido opositor, ACT-Wazalendo, ya ha pedido no reconocer los resultados, denunciando una "dictadura de partido único" en el país. "Resistiremos. Insto a los tanzanos a no reconocer a ninguna autoridad que emane de este amaño masivo", ha pedido el líder opositor en un mensaje en Twitter.



"Pido a la comunidad internacional que no reconozca estas elecciones tanzanas", ha reclamado Kabwe, cuyo mensaje ha sido compartido por el principal candidato opositor a la Presidencia, Tindu Lissu. "Las consecuencias de esto deben ser enormes. Resistencia", ha añadido el líder de ACT-Wazalendo.



Ya poco después de que abrieran los colegios electorales el miércoles, Lissu había denunciado "irregularidades generalizadas". Tanto Chadema como ACT-Wazalendo publicaron en redes sociales vídeos y fotos de papeletas marcadas a favor del CCM que habían sido encontradas en los centros de voto.



Según Lissu, esto era una "prueba concreta de la manipulación del voto" por parte de la Comisión Electoral en favor del partido gobernante. "Llamamos urgentemente a una acción democrática masiva en respuesta a este vergonzoso fraude electoral en Tanzania", reclamó el candidato opositor.



Por el momento no hay datos de las presidenciales, en las que Magufuli busca hacerse con un segundo mandato. El presidente, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, ha sido muy criticado a nivel internacional por la campaña de persecución contra la oposición y las limitaciones a la libertad de prensa y expresión, entre otros.