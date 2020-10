Sudán.- La coalición FFC denuncia la decisión del Gobierno de Sudán de liberalizar los precios del combustible

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La coalición sudanesa las Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FFC), integrada en el Gobierno de transición, ha denunciado que la decisión de liberalizar los precios del combustible, lo que ha provocado que los precios se multipliquen por cuatro, es una "violación flagrante" de la conferencia económica celebrada en septiembre.



El ministro de Energía y Minería, Jairi Abdelrahmán Jairi, anunció que la medida, en vigor desde el martes, implica que el litro de gasolina se venda a 120 libras sudanesas (cerca de 1,85 euros), en lugar de las 28 libras (0,43 euros) que costaba hasta la fecha. Asimismo, el litro de combustible diésel pasará de 23 a 106 libras sudanesas (de 0,35 a 1,63 euros), lo que ha provocado ya importantes alzas en los precios del transporte.



Tijani Husein, miembro del comité económico de las FCC --una de las principales fuerzas tras las movilizaciones contra Omar Hasán al Bashir que derivaron en su derrocamiento en abril de 2019 en un golpe de Estado y ahora integrada en el Ejecutivo-- ha dicho que la medida "supone un paso preventivo para el trabajo de los comités conjuntos y el órgano ejecutivo".



Asimismo, ha apuntado a una campaña de desinformación por parte de las autoridades sobre los supuestos beneficios económicos que supondrá para el país el acuerdo alcanzado la semana pasada con Israel para normalizar sus relaciones diplomáticas, que ha contado con críticas en el seno del país africano.



"Si hay beneficios económicos de la normalización con la entidad sionista, el resultado no debe implicar retirar subsidios y duplicar los precios del combustible", ha argumentado, antes de incidir en que el alza de precios "refleja la mentira de los beneficios económicos de la normalización".



Husein ha subrayado además que el acuerdo con Israel coincide con la aplicación de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la retirada de los subsidios al pan y el combustible y ha criticado que el Gobierno de transición esté siguiendo dictados internacionales, según ha informado el portal de noticias Sudan Tribune.



"No es sorprendente ver que los que apoyan retirar los subsidios al combustible y los bienes de primera necesidad son los mismos que apoyan la normalización con la entidad sionista, aliados con agentes del FMI llegados del extranjero para hacerse con el control económico y tirar a la basura las decisiones de la conferencia económica nacional", ha lamentado.



De esta forma, ha señalado que los comités económicos llevaban un mes trabajando con la propuesta de Presupuestos y "estaba cerca de anunciar los resultados de los trabajos en unos pocos días, pero este gesto preventivo refleja que el problema no es un déficit presupuestario, sino la aplicación de una ideología neoliberal".



AUMENTO DE LA INFLACIÓN



El anuncio sobre la retirada de los subsidios llega además en un momento en el que la tasa de inflación se ha disparado en el país, superando el 212 por ciento en septiembre, comparado con el 167 por ciento de agosto, a causa de los elevados precios de la comida y otros productos básicos.



El Gobierno de transición, surgido a raíz de un acuerdo entre la junta militar instaurada tras el golpe de Estado contra Al Bashir y la oposición, están intentando, con ayuda de los donantes, poner en marcha reformas políticas y económicas.



La asonada tuvo lugar tras varios meses de manifestaciones masivas contra Al Bashir a causa de el drástico incremento de los precios y ante la propuesta de retirar el subsidio a los combustible y la falta de productos básicos.



La economía sudanesa sufrió un duro golpe a raíz de la independencia de Sudán del Sur en 2011, dado que perdió importantes ingresos derivados de la exportación de petróleo, y ha estado sumido en una profunda crisis desde entonces.