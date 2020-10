S&P 500 repunta con mayor ganancia en dos semanas

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses se recuperaron un día después de su mayor caída en cuatro meses, con inversionistas alentados por datos económicos mejores a los pronosticados, incluso cuando estaban atentos a las crecientes infecciones por coronavirus.

Estos son los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 subió 1,2% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El Nasdaq 100 subió 1,9%.

El índice Stoxx Europe 600 cayó 0,1%.

El índice MSCI Asia Pacífico perdió 0,2%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,3%.

La libra esterlina se debilitó 0,4% a US$1,2936.

El euro se debilitó 0,6% a US$1,1678.

El yen japonés cayó 0,3% a 104,64 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió seis puntos básicos a 0,83%.

El rendimiento de Alemania a 10 años bajó un punto básico a -0,64%.

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años subió un punto básico a 0,22%.

Productos básicos

El crudo WTI cayó 2,7% a US$36,38 por barril.

El oro bajó 0,4% a US$1.870,01 la onza.

Nota Original:S&P 500 Rebounds to Post Biggest Gain in Two Weeks: Markets Wrap

©2020 Bloomberg L.P.