Sandra Pica sale en defensa de Tom Brusse: "Para mí no es machista. Estoy enamorada de él y soy feliz a día de hoy"

MADRID, 29 (CHANCE)



Tres meses después de volver de República Dominicana, Sandra Pica sigue feliz y enamorada de Tom Brusse, con quien acaba de conceder una exclusiva en la revista "Lecturas" atacando a la exnovia del marroquí, Melyssa Pinto. Por eso, la "tentadora" no duda en defender a su chico a capa y escapa, asegurando que "si él ha dicho que se acostó con Melyssa por pena no ha mentido y está claro"



Rotunda, Sandra afirma que Melyssa no reaccionará a la controvertida entrevista de Tom porque "yo, si fuera la realidad, no podría negarlo. En todo momento nos hemos mantenido al margen de sus declaraciones y espero que ella haga igual". Además, "ella ha reconocido que le llamaba muchas veces, entonces ya está", sostiene la atractiva morena.



Muy pícara, y después de que Tom asegurase que Melyssa se pasaba el día en pijama, la "tentadora" confiesa que "a mi me encanta ir desnuda" y defiende a su chico de los que le acusan de machista: "Creo que eso lo he aclarado en Lecturas. Para mí no es una persona machista, estoy enamorada de él y soy feliz a día de hoy no puedo decir lo contrario".