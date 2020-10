Riesgo de contagio en importación de alimentos es real: Experto

(Bloomberg) -- Existe un riesgo real de contagio de coronavirus entre países a través del mercado agroalimentario global de US$1,5 billones, según un científico que ha estudiado el fenómeno.

Es posible que las importaciones de alimentos contaminados puedan transmitir el virus tanto a trabajadores como al medio ambiente, dijo Dale Fisher, médico experto en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad Nacional de Singapur. Se cree que los mercados de alimentos congelados son un receptáculo en la primera parte de una cadena de transmisión, agregó.

“Es darle un aventón a la comida, infectando a la primera persona que abra la caja”, dijo en una entrevista Fisher, quien también preside la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos (GOARN, por sus siglas en inglés). “Eso no significa que los estantes de los supermercados se contaminen con el virus. En realidad se encuentra en el mercado, antes de que alcance a haber mucha dilución”.

En los últimos meses, China ha comunicado el hallazgo de rastros del patógeno SARS-CoV-2 en envases y alimentos, lo que ha aumentado el temor de que los productos importados estén relacionados con recientes rebrotes del virus. Pekín ordenó una serie de medidas de precaución, lo que ha generado grandes alteraciones con sus socios comerciales.

Si bien ese tipo de transmisión siguen siendo eventos “anómalos”, la magnitud del comercio mundial de alimentos es tal, que ocurrirá algunas veces entre los millones de importaciones y exportaciones que se realizan, dijo Fisher.

‘Dos escuelas’

Se trata de una teoría a la que la Organización Mundial de la Salud y algunos países occidentales han restado importancia. La OMS señaló que evidencia reciente de epidemiología muestra que es “poco probable” que el virus pueda transmitirse desde las superficies hasta los sistemas respiratorios humanos, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos también indicó que no conoce ninguna evidencia que sugiera que la enfermedad puede propagarse a través de los alimentos.

Fuera de China, donde las autoridades evalúan cada vez más la posibilidad de que el virus pueda transportarse y transmitirse a través de envases de alimentos, la teoría apenas se menciona o discute. Fisher es uno de los pocos expertos internacionales que estudia la propagación de brotes a través de alimentos contaminados frescos y congelados.

“Hay dos escuelas de pensamiento y la opinión minoritaria, a la que me adhiero, es que hay mucha evidencia circunstancial”, sostuvo Fisher. “Muchas personas pueden estar en contra de esto porque no quieren asustar al mundo, pero la comida sí podría ser una fuente”.

Los experimentos realizados por el equipo de Fisher muestran que el coronavirus podría sobrevivir en el tiempo y las temperaturas asociadas con las condiciones de transporte y almacenamiento que se utilizan en el comercio internacional de alimentos. El estudio publicado en agosto no mostró un debilitamiento del virus infeccioso después de 21 días a temperaturas estándar de refrigeración y congelación de alimentos cuando se introdujo el patógeno en muestras de pollo, salmón y cerdo.

El hecho de que el virus tiende a prosperar en entornos fríos y secos ha hecho que las instalaciones de almacenamiento en frío sean espacios ideales para la propagación del patógeno. Según Fisher, es más probable que las plantas empacadoras de carne y los mataderos –y no las escuelas e iglesias– sean foco de brotes de covid-19.

“Es porque hay mucho acero inoxidable, donde el virus crece”, dijo. “Hace frío, está lleno, es ruidoso, por lo que la gente tiene que gritar”.

China asusta

Este mes, autoridades de la ciudad costera de Qingdao, en el este de China, dijeron que encontraron virus SARS-CoV-2 vivo en mariscos congelados importados. En la instalación, dos trabajadores portuarios encargados de descargar los productos refrigerados dieron positivo por el virus.

China ha señalado varias veces en los últimos meses que los productos refrigerados importados son riesgos, ya que podrían volver a introducir el coronavirus en el país. Posteriormente, prohibió productos importados como mariscos de Indonesia y alitas de pollo de Brasil, después de encontrar pruebas positivas en contenedores de envío y empaques de alimentos.

Un brote que surgió en junio en Pekín desencadenó un boicot nacional contra el salmón cuando se rastreó el virus hasta la tabla de picar de un vendedor de pescado importado. Nueva Zelanda, que ha logrado mantenerse largos períodos libre del virus, también dijo que estaba analizando la posibilidad de que uno de sus nuevos focos pueda haber estado vinculado a una planta de almacenamiento en frío.

Fisher argumentó que la razón por la que los países asiáticos tienen más probabilidades de encontrar evidencia de transmisión del virus en alimentos y envases es que ahora en muchos de esos países los brotes ya están contenidos, a diferencia de las naciones occidentales que ahora están luchando contra una segunda ola de contagios.

“Eso nunca se encontraría en EE.UU. o Europa, ya que solo se consigue si el país logra estar durante 100 días sin casos y luego encuentra un pequeño foco”, dijo. “Y se preguntan, ¿cómo comenzó este pequeño foco?”.

Para evitar eso, las compañías de producción de alimentos deben asegurarse de que los trabajadores estén atentos al uso de mascarillas, el lavado de manos y la desinfección regular de superficies y utensilios.

“Y deben asegurarse de que se acaben todos esos brotes en plantas de procesamiento de carne”, dijo.

