Ricky Martin dice que el apoyo de algunos latinos a Trump es "muy triste"

En la imagen, el cantante puertorriqueño Ricky Martin. EFE/Thais Llorca/Archivo

Nueva York, 29 oct (EFE).- El cantante puertorriqueño Ricky Martin declaró en una entrevista que es "muy triste" y que le da "mucho miedo" ver cómo hay latinos dispuestos a votar por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las próximas elecciones del 3 de noviembre.

"Da mucho miedo", dijo el artista en una entrevista publicada por la revista Variety. "Creo que es muy triste. Los 'trumpistas' hacen mucho ruido. Y da miedo ver su entusiasmo, pero nosotros estamos haciendo lo correcto (...) y ya veremos lo que pasa en noviembre. Soy muy optimista", agregó.

Martin subrayó además que cumple con todas las características hacia las que ha mostrado rechazo la actual administración estadounidense: "Soy un latino gay, casado con un árabe viviendo en el Estados Unidos de Trump", dijo en referencia a su marido Jwan Yosef.

Trump ha recibido apoyo especialmente de la comunidad cubana de Florida, uno de los estados clave del país para hacerse con la victoria electoral.

"Hemos hecho más por los hispanos estadounidenses en menos de 47 meses de lo que ha hecho Joe Biden en 47 años, y lo mejor está por venir", dijo recientemente en las redes sociales Trump después de una mesa redonda con ciudadanos latinos en Doral, Florida.

El responsable de "Vente Pa' Ca" también habló de su apoyo al candidato demócrata a las elecciones y la importancia de los comicios de este año.

"He apoyado a Biden siempre", dijo el músico de 48 años. "Creo que él es la única opción que tenemos y es genial. También ha estado en el mundo de la política toda su vida. Este es el momento. Debemos unirnos y ser claros sobre el futuro de nuestra nación", añadió.

Además, dijo estar "extremadamente contento" con el elevado número de votos tempranos que se han registrado en EE.UU., lo que podría indicar una clara victoria de Biden.

"Hemos tenido planes en caso de tener que irnos del país. Pero no, tenemos que quedarnos aquí y luchar por nuestros derechos y nuestras creencias", reveló.

El boricua expresó asimismo su rechazo a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, quien ha apoyado abiertamente a Trump.

"Ella ni siquiera existe. No fue elegida por el pueblo. No es parte de esta conversación", expresó en referencia al hecho de que Vázquez llegó a su puesto después de la anulación judicial del nombramiento de su predecesor Pedro Pierluisi, que a su vez vino tras la dimisión de Ricardo Rosselló.