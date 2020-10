Reapertura de los comercios de Melbourne tras tres meses de confinamiento

EnfoqueReapertura de los comercios de Melbourne tras tres meses de confinamiento =(Fotos+Live Video+Video)= Melbourne, 28 Oct 2020 (AFP) - Los comerciantes de Melbourne, en el sur de Australia, sintieron un enorme alivio este miércoles cuando las tiendas y los restaurantes pudieron reabrir después de más de tres meses de cierre forzado por la segunda ola de coronavirus.Ahora que buena parte de Europa y de Norteamérica se encaminan espantados hacia un triste invierno de restricciones, la segunda ciudad de Australia festeja su liberación. Tanto es así que algunos bares reabrieron el martes a medianoche, hora legal del fin oficial de esta medida que obligaba a mantener cerrados los comercios "no esenciales".El miércoles por la mañana, Magda Combrinck, gerente de unos grandes almacenes, estaba entusiasmada al levantar la persiana metálica después de más de 100 días de un cierre que ha lastrado los negocios y puesto a prueba a la población."Llevamos tanto tiempo esperando este día", cuenta a la AFP, mientras los primeros clientes entraban en el comercio. "Es un gran día para nosotros".Y eso que la normalidad está lejos. Lesley Kind, una comerciante de 71 años, observó que muchas tiendas del centro de la ciudad no han reabierto. Algunas parecen hacer cerrado para siempre. - "Una ciudad muy distinta" - "¡Qué impresión! Todo está muy tranquilo", observa. "Es maravilloso estar de vuelta en la ciudad. Pero es una ciudad muy distinta". El país fue relativamente eficaz en contener la primera ola de coronavirus, pero en agosto Melbourne registró un aumento de casos debido a la negligencia en los hoteles donde cumplían cuarentena las personas que regresaban del extranjero.En agosto el estado de Victoria registró un pico de 700 nuevos casos por día.Los cinco millones de habitantes de Melbourne fueron sometidos a restricciones drásticas, como un toque de queda nocturno que se levantó a finales de septiembre después de casi dos meses.Los habitantes debían permanecer en casa y solo podían desplazarse en un radio de cinco kilómetros para una serie de actividades claramente definidas.Desde hace dos semanas el número de nuevos casos ha sido de tres por día, lo que ha permitido el levantamiento del confinamiento y las restricciones.El gobierno australiano estima que estas medidas drásticas costaron 1.000 empleos diarios.Greg Sanderson había abierto su bar, el "Nick & Nora's", tres días antes de que entraran en vigor las primeras medidas de confinamiento en marzo. - Una montaña rusa emocional - Como no aguantaba más decidió reabrirlo a medianoche con una fiesta de champán para celebrarlo."Estuvimos cerrados el 61% del año, así que teníamos prisa, no queríamos esperar", dijo a la AFP."Ha sido una montaña rusa de emociones, algunos días han sido mejores que otros y algunas semanas mejores que otras. Nadie ha escapado de sus propias dificultades personales".Esta segunda ola epidémica se centró en Melbourne, y fuera de esa ciudad, Australia ha vuelto hace tiempo a una apariencia de normalidad.El primer ministro australiano, Scott Morrison, felicitó a los habitantes de Melbourne."Estoy seguro de que ha sido un día increíble en Melbourne, y para algunos una noche increíble. Lo entiendo totalmente y animo a todos a disfrutarlo, a medida que se va reabriendo, pero conscientes de las otras restricciones que aún quedan", dijo.Algunos comercios corren el riesgo de trabajar a pérdida debido a las restricciones en el número de clientes permitidos, y muchos jefes de pequeñas empresas han exhortado a las autoridades a ir más allá en la flexibilización de las medidas.Los salones de belleza también podrán reabrir el miércoles, pero los gimnasios tendrán que esperar hasta el 8 de noviembre. Ese día también se levantarán las restricciones a los desplazamientos entre Melbourne y algunas zonas del estado de Victoria y los habitantes de la ciudad podrán desplazarse más allá de los 25 kilómetros.Por el momento, las fronteras del estado permanecen cerradas.El covid-19 ha causado 907 muertos en Australia, un país de 25 millones de personas que ha registrado unos 27.500 casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia.burs-arb/hr/jac/ahe/erl/zm -------------------------------------------------------------