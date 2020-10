Principal opositor Tundu Lissu rechaza en bloque elección del miércoles en Tanzania

El principal candidato de la oposición en la presidencial de Tanzania, Tundu Lissu, rechazó por adelantado este jueves los resultados de loas eleccioes cuyos primeras cifras dan una amplia ventaja al jefe de Estado saliente John Magufuli y su partido.

"Lo que pasó ayer no fue una elección y no la reconocemos. No aceptamos los resultados" que serán publicados, declaró en Facebook Lissu.

"No aceptamos ni reconocemos ningún resultado de este proceso ". Hay una "banda que ha decidido permanecer en el poder cueste lo que cueste", acusó, estimando que "el cambio democrático no es posible en Tanzania".

El opositor, de 52 años, llamó a sus partidarios a manifestaciones "democráticas y pacíficas" y al apoyo de la comunidad internacional.

Su abogado, el canadiense Robert Amsterdam, pidió a la Unión Africana y al Commonwealth, dos organizaciones de las que Tanzania es miembro, que investiguen "las denuncias de fraude electoral, violencia y violaciones de los derechos humanos".

- 80% de los votos para Magufuli -

Unos 29 millones de tanzanos fueron convocados el miércoles a las urnas, en la parte continental y medio millón en el archipiélago de Zanzíbar, que juntos forman la República Unida de Tanzania.

Tuvieron que elegir entre 15 candidatos presidenciales, pero el duelo fue entre Magufuli, de 60 años, candidato a la reelección por el partido CCM ("El Partido de la Revolución"), en el poder desde 1961, y Lissu, que se presentó por Chadema (Partido por la Democracia y el Progreso).

La comisión electoral de Tanzania, que indicó el miércoles que no se produjo ningún caso de fraude -como alegaba la oposición- comenzó a publicar al amanecer del jueves los resultados de las legislativas, con cifras marcadas por la pérdida de escaños por parte de la oposición.

En cuanto a las elecciones presidenciales, los primeros resultados parciales dan a John Magufuli a la cabeza, con 80% de los votos en los 16 distritos escrutados (sobre los 264 existentes), cuyos resultados llegaron a la comisión.

Le sigue Tundu Lissu, cuya mejor actuación en estas 12 circunscripciones no supera 15%.

Durante su primer mandato, Magufuli ha gobernado de forma autoritaria, según sus detractores. Cuando era ministro de Obras Públicas (2010-2015) se ganó el apodo de "Bulldozer" o "Tingatinga" en suajili.

En el archipiélago semiautónomo de Zanzíbar, donde los electores elegían a su vez a su propio presidente y diputados, la oposición también perdió varios escaños, en particular en algunos de sus bastiones, según los primeros resultados.

Seif Sharif Hamad, su líder, fue arrestado el jueves junto con otros miembros de su partido, ACT Wazalendo, poco después de celebrar una conferencia de prensa en la que se pedía a sus partidarios que se manifestaran.

La mayoría de los medios de comunicación internacionales no recibieron acreditación para cubrir las elecciones en Tanzania, y los mensajes de las redes sociales, como WhatsApp y Twitter, eran inaccesibles en todo el país.

"La Tanzania de Magufuli ha elevado el arte de amañar elecciones a un nivel inédito, como de manipular victorias aplastantes para el partido en el poder hasta en los feudos de la oposición", escribió el jueves por la mañana a su cuenta de Twitter Murithi Mutiga, investigador para el International Crisis Group (ICG) en África del Este.

strs-fb/md/fal/ayv/sba/mab/zm/mb