Principal candidato opositor rechaza de antemano resultados de presidencial en Tanzania

El principal candidato de la oposición en la presidencial de Tanzania, Tundu Lissu, rechazó por adelantado este jueves los resultados de los comicios generales de la víspera, calificándolos de "total impostura".

"Lo que pasó ayer no fue una elección y no la reconocemos. No aceptamos los resultados" que serán publicados, declaró en un discurso en Facebook el principal adversario del presidente saliente John Magufuli.

Unos 29 millones de tanzanos fueron convocados el miércoles a las urnas, repartidos entre la parte continental del país y 556.000 que viven en el archipiélago de Zanzíbar, que juntos forman la República Unida de Tanzania (unos 58 millones habitantes).

Tuvieron que elegir entre 15 candidatos presidenciales, pero el duelo es entre Magufuli, de 60 años, candidato a la reelección por el partido CCM ("El Partido de la Revolución"), en el poder desde 1961, y Lissu, de 52 años, que se presentó por Chadema (Partido por la Democracia y el Progreso).

Durante la jornada electoral, Lissu denunció "irregularidades de gran alcance", citando la negativa de dejar entrar a los observadores a los centros de votación y el descubrimiento de urnas llenas, por ejemplo en Dar es Salaam.

Durante su primer mandato, Magufuli ha gobernado de forma autoritaria, según sus detractores. Cuando era ministro de Obras Públicas (2010-2015) se ganó el apodo de "Bulldozer" o "Tingatinga" en suajili.

Se prohibieron las reuniones políticas fuera del período electoral, se adoptaron leyes draconianas contra los medios de comunicación y se detuvo a periodistas, activistas y miembros de la oposición.

