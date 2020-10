Pote y Ayestarán, el reencuentro de dos valencianistas

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM

Lisboa, 29 oct (EFE).- Pedro Gonçalves "Pote", medio centro luso del Sporting que se formó en los juveniles del Valencia (2015-2017), ha revolucionado con su talento el arranque de la Liga Portugal. Pako Ayestarán, que dirigió al conjunto ché en 2015-16, es ahora el técnico del Tondela. Este domingo se verán las caras en Alvalade.

El futbolista, que destaca por su visión de juego y su manejo con las dos piernas, lleva tres goles en cinco partidos gracias a su buena llegada y su próximo rival será el Tondela de Pako Ayestarán.

El técnico español reconoce en declaraciones a EFE que durante los meses que se hizo cargo del Valencia, entre marzo y junio de 2016, tras sustituir a Gary Neville, no le dio tiempo a conocer al juvenil que había llegado de la cantera del Braga y que hoy es uno de los futbolistas más seguidos del fútbol luso.

"No lo recuerdo, la verdad", aseguró este jueves Pako Ayestarán antes del entrenamiento con en Tondela, cuya plantilla la ve "muy comprometida", con el contratiempo de que de los cinco centrales que tiene se ha quedado sólo con uno por diferentes lesiones, aunque para el compromiso del domingo espera tener alguno más recuperado.

"Estamos ilusionados", insiste a EFE Ayestarán, que la pasada jornada logró la primera victoria con el Tondela y que el domingo se mide a un Sporting que es segundo en la tabla con 4 victorias y un empate y donde el referente es el luso "Pote" de 22 años, un ejemplo más del talento que genera el fútbol portugués.

La sexta jornada de la Liga Portugal arranca mañana viernes con el choque entre el Paços de Ferreira y el Oporto.

Los "dragones" vienen de ganar en Champions al Olympiacos y en Liga son terceros tras ceder un empate y una derrota.

La duda, si para el partido ya estará recuperado el extremo colombiano Luis Díaz, que tiene dolencias musculares, por lo que no jugó el pasado martes contra los griegos.

El sábado se miden por abajo el Belenenses del colombiano Mateo Cassierra y el Farense, que ocupa el farolillo rojo con sólo un punto.

Ese día también se enfrentarán el Rio Ave de Fabio Coentrão, que la pasada jornada disputó sus primeros minutos tras más de un año sin equipo, frente el conjunto del Moreirense que llega con la moral alta tras vencer el pasado fin de semana al Marítimo.

Precisamente, el Marítimo y el Nacional serán protagonistas del duelo insular, donde las miradas estarán puestas en el delantero brasileño Rodrigo Pinho -máximo goleador del campeonato junto a Thiago Santana con 5 dianas- y en el atacante colombiano Brayan Riascos, que en cinco partidos ya ha certificado tres tantos.

Al día siguiente, el Portimomense recibirá al Santa Clara del internacional venezolano Mikel Villanueva y hará lo propio el Gil Vicente con un Vitória de Guimarães que, a pesar de sólo haber marcado dos goles en 5 partidos, lleva siete puntos y es séptimo en la tabla.

El lunes habrá un duelo norteño entre un Braga que acumula tres victorias seguidas en la Liga Portugal y el conjunto del Famalicão.

Mientras que la sexta jornada se cerrará con el partido entre el Boavista y el Benfica del uruguayo Darwin Núñez, que es líder con 15 puntos tras haber vencido todos sus encuentros.

Partidos de la sexta jornada:

. Viernes, 30 de octubre

Paços - Oporto

. Sábado, 31 de octubre

Belenenses - Farense

Rio Ave - Moreirense

Marítimo - Nacional

. Domingo, 1 de noviembre

Portimonense - Santa Clara

Gil Vicente - V. Guimarães

Sporting - Tondela

. Lunes, 2 de noviembre

Braga - Famalicão

Boavista - Benfica.

Carlos García