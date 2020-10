Perú.- El Congreso de Perú aplaza el debate sobre la moción de censura contra el presidente Martín Vizcarra

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Congreso de Perú, Manuel Merino de Lama, ha anunciado este miércoles que la votación para la admisión a trámite de una moción de censura contra el presidente del país, Martín Vizcarra, por las acusaciones que le inculpan en dos casos de corrupción, no se celebrará este sábado 31 de octubre, como estaba previsto.



"Habíamos anunciado para el día sábado, pero vamos a hacer un cambio de fecha", ha explicado Merino en una rueda de prensa, para añadir que existen dos opciones para celebrar el debate, "el pleno que tenemos descentralizado en Abancay, en Apurímac", aunque si no se celebra en esa ocasión, "veríamos otra fecha", según declaraciones recogidas por el diario local 'El Comercio'.



Según el reglamento del Congreso peruano, no obstante, la votación sobre la admisión de una solicitud de vacancia "se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción". Para que esta moción sea admitida a trámite necesita 52 votos de la cámara, mientras que para que el presidente sea destituido se necesitarían 87 votos.



Vizcarra ha sido citado para declarar el próximo 3 de noviembre por el equipo especial Lava Jato, que investiga el 'Caso Club de la Construcción'.



Tres de los aspirantes a colaborar con la Justicia aseguraron que el mandatario había recibido un soborno de 1,3 millones de soles (310.000 euros) a cambio de facilitar una serie de contratos públicos, según informa el medio citado.



Anteriormente, Vizcarra también se había visto salpicado por el 'caso Swing', en el que se acusa a varios miembros del entorno del presidente de facilitar presuntamente la contratación irregular del cantante Ricardo Cisneros por su amistad con el presidente.



Hace apenas un mes, el Congreso rechazó con contundencia una moción de vacancia contra Vizcarra por su presunta implicación en este caso en un proceso en el que 32 congresistas votaron a favor de la destitución, 15 se abstuvieron y 78 se mostraron en contra.