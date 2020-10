Perú detecta primer caso de difteria en 20 años en medio de la pandemia

Actualiza con declaraciones de madre que llevo a vacunar a su hija ///Lima, 28 Oct 2020 (AFP) - Perú lanzó una alerta epidemiológica nacional el miércoles, con inspecciones casa por casa, tras detectar en Lima el primer caso de difteria en 20 años, en medio de los esfuerzos por contener el coronavirus."El Hospital 2 de Mayo [de Lima] identificó y notificó inmediatamente el caso a Epidemiología", dijo el viceministro de Salud, Luis Suárez, en conferencia de prensa.La enferma es una niña de cinco años de la zona central de Lima, en cuyo vecindario las autoridades sanitarias -acompañadas de patrullas militares- comenzaron a hacer controles preventivos casa por casa para detectar otros posibles casos y para vacunar a los vecinos, tanto adultos como menores."Se han desplazado 50 brigadas, están compuestas por un médico y una enfermera, para saber si hay algún otro sospechoso o persona que pueda tener la enfermedad", dijo a la AFP el director de redes de Salud de Lima Centro, Alfredo Centurión."Como segundo objetivo se está vacunando a las personas, sobre todo a niños, que no tengan su calendario de vacunación actualizado. Estamos vacunando a un sector de 130 manzanas circundantes al domicilio de la niña", añadió. - En La Victoria - La niña vive con su familia en La Victoria, un populoso distrito con muchas industrias y comercios de 200.000 habitantes, próximo al centro histórico de la capital peruana. En él se encuentra Gamarra, un famoso emporio textil de Perú."Estamos en alerta para extender la vacunación a donde sea necesario si es que aparecieran otros casos similares", apuntó Centurión.La niña, que fue hospitalizada pero permanece estable, pertenece a una familia de la Amazonía afincada en Lima desde hace un año.Había sido vacunada contra la difteria al nacer, pero no recibió las siguientes inoculaciones. Por lo tanto, "es una niña no vacunada", expresó el viceministro.Suárez recordó que el último caso de esta enfermedad -que afecta principalmente la faringe y que puede ser mortal en el 10% de los pacientes- se había registrado en el año 2000.El viceministro explicó que la difteria causa, por lo general, "placas blanquecinas en el aparato respiratorio alto" con "fiebre alta, dolor al deglutir".El doctor Centurión explicó a la AFP que los casos del 2000 se registraron en la región norteña de Ancash. Las autoridades no precisaron cuántos casos hubo ese año, pero, según medios de Ancash, hubo al menos 221 enfermos y dos muertos."Se vino la pandemia y no pude vacunar a mi hijita. La difteria es muy contagiosa igual que el covid, te puede llevar a la muerte", dijo a la AFP Roxana Cerrón de 38 años. - Advertencia de la OPS - Hace casi tres meses la Organización Panamericana de la Salud (OPS) había advertido que la pandemia de covid-19 causaba un "impacto devastador" en la atención sanitaria en América Latina y el Caribe, y que había un brote de sarampión en Brasil y casos de difteria en Haití y Venezuela.En esa ocasión, la OPS destacó que, debido al nuevo coronavirus, se habían suspendido campañas de vacunación de rutina, había problemas para la atención de embarazos y enfermedades no transmisibles, como la hipertensión y la diabetes, así como escasez de medicamentos para tratar el VIH y la tuberculosis.El caso de difteria se detecta cuando Perú registra 892.000 casos de covid-19 y 34.000 muertos, en medio de una lenta pero constante reducción de nuevos contagios y decesos desde hace poco más de dos meses.Esta última semana hay un promedio diario de 2.626 nuevos casos y 55 decesos en el país, frente al pico de 8.340 infectados y 222 muertos de mediados de agosto, una reducción del 69% y 75%, respectivamente.Las actividades vienen reanudándose paulatinamente en Perú tras un confinamiento nacional obligatorio de más de 100 días, levantado el 1 de julio, que derivó en una recesión económica.La difteria es una enfermedad aguda que -como el nuevo coronavirus- se transmite principalmente por secreciones de personas infectadas. Es causada por el bacilo de Klebs-Löffler (Corynebacterium diphtheriae).cm-fj/ljc/gma/rsr -------------------------------------------------------------