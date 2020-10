Paraguayo Aguilar pensó en retiro tras lesión con Cruz Azul en México

Foto de archivo de Pablo Aguilar durante conferencia de prensa en Copa América 2015. Concepción Chile. 28 de junio de 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CIUDAD DE MÉXICO, 29 oct (Reuters) - El paraguayo Pablo Aguilar, zaguero del Cruz Azul, pensó en retirarse tras sufrir una lesión en la rodilla con el club mexicano que lo dejó fuera de las canchas por ocho meses.

El jugador de 33 años se rompió el ligamento de la rodilla izquierda en febrero durante el partido que Cruz Azul ganó 2-1 ante Portmore United de Jamaica en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Sí, la verdad me pasó por la cabeza (el retiro) por el momento en qué me dio, por la edad. A lo largo de mi carrera nunca había tenido una lesión, ésta fue la primera y me pegó bastante, no me podía hacer valer por mí mismo y claro que me cruzó por la cabeza", dijo Aguilar en videoconferencia.

"Pero con la ayuda de la familia y los amigos uno va progresando y creo que eso fue importante", agregó.

Aguilar regresó el domingo a las canchas en el partido que su club ganó 2-0 a Guadalajara por la decimoquinta jornada del torneo Guard1anes del fútbol mexicano.

El ex jugador de los clubes mexicanos Atlético de San Luis, Tijuana y América señaló que el objetivo desde que llegó a Cruz Azul en 2018 es salir campeón y acabar con la sequía de 23 años que el club tiene sin alzar el título.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul no es campeón en México desde el torneo Invierno 1997.

"Salir campeón claro que es difícil, pero el objetivo aquí es ser campeón. La institución lo exige y para eso nos trajeron, si no lo hemos conseguido es nuestra culpa, y estamos trabajando para conseguirlo", apuntó el ex jugador del Sportivo Luqueño de Paraguay y de los argentinos Colón y Arsenal de Sarandí.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)