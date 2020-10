Pakistán.- Absuelto el primer ministro de Pakistán de los cargos por el asalto contra el Parlamento en 2014

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Un tribunal antiterrorista de Pakistán ha absuelto este jueves al primer ministro, Imran Jan, de los cargos presentados contra él en relación con el asalto en agosto de 2014 contra el Parlamento y la Corporación de Televisión de Pakistán (PTV) en el marco de una sentada contra el Gobierno, entonces encabezado por



El tribunal ha afirmado sin embargo que los ministros de Exteriores, Defensa, Educación y Planificación, Shah Mahmud Qureshi, Pervez Jatal, Shafqat Mehmud y Asad Umar, respectivamente, serán imputados durante la próxima vista.



Según las informaciones recogidas por el diario paquistaní 'Dawn', a dicha vista han sido igualmente citados los ministros provinciales Alim Jan y Shaukat Yusafzai, así como Yahangir Tarin, ex secretario general del partido Pakistan Tehrik-Insaf (Movimiento por la Justicia de Pakistán, PTI) de Jan.



El propio primer ministro pidió recientemente que el tribunal le absolviera argumentando que la Fiscalía no estaba interesada en el caso. Así, su abogado, Abdulá Babar Auan, apuntó que "la Fiscalía está a favor de la absolución".



Los fiscales son nombrados y siguen instrucciones del Gobierno. La Fiscalía nombrada por la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PLM-N) de Sharif sostuvo el caso, pero tras la victoria de Jan en 2018 la situación ha cambiado y el caso ha dado un giro de 180 grados.



El ataque contra la sede del Parlamento tuvo lugar en el marco de una sentada convocada por el PTI y el partido Pakistan Awami Tehrik (Movimiento Popular de Pakistán, PAT), que se prolongó durante varias semanas para exigir la dimisión del Ejecutivo de Sharif.



Tras ello, la Policía presentó cargos bajo la Ley Antiterrorista contra Imran y otros altos cargos del PTI, incluido el actual presidente, Arif Alvi, por presuntamente incitar a la violencia durante las protestas, que se saldaron con tres muertos, 26 heridos y alrededor de 60 arrestados.



Los líderes del PTI y el PAT alentaron las movilizaciones para pedir la dimisión de Sharif, que se negó a ello. Tras los enfrentamientos, acordaron contactar con otros políticos opositores para buscar una mediación que derivó en el fin de la sentada.



Desde la salida de Sharif del cargo han sido abiertos numerosos procesos contra él, que han derivado en varias condenas por corrupción. En la actualidad se encuentra en Londres tras salir del país con un permiso médico, si bien el mismo expiró e Islamabad ha exigido su vuelta al país.



Sharif, primer ministro en tres ocasiones, fue apartado del cargo por el Supremo en julio de 2017 por no revelar parte de un salario percibido de una empresa de su hijo y posteriormente fue condenado en otros dos casos separados por no revelar sus fuentes de ingresos, cargos que ha rechazado firmemente.