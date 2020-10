Ministro de Energía Ecuador dice rechazará venta de activos de Repsol a firma canadiense

QUITO, 29 oct (Reuters) - Ecuador planea rechazar una venta planificada de la petrolera española Repsol de sus derechos en dos bloques en el país andino a la firma New Stratus Energy, debido a que no cumple con los requisitos técnicos y financieros previsto en la ley ecuatoriana, dijo el jueves el ministro de Energía, René Ortiz.

La compañía New Stratus Energy, con sede en Calgary, dijo la semana pasada en un comunicado que había firmado una carta de intención con Repsol S.A para adquirir potencialmente sus derechos en dos bloques petroleros en Ecuador y la participación de la española en el oleoducto privado OCP.

Ortiz confirmó que Repsol pidió al Ministerio de Energía que se autorice la venta de esas acciones a una tercera empresa, pero tras un análisis de los informes técnico, financiero y jurídico determinó que New Stratus Energy no cumplía con los requisitos.

"No cumple con el principio más básico, que hasta suena lógico, que por lo menos (la nueva compañía) sea igual o mejor a Repsol para que pueda continuar con la operación", dijo Ortiz, a la radio local Visión.

"Técnicamente esta compañía no muestra absolutamente un registro de que tiene operaciones similares o mejores que Repsol. Financieramente tampoco cumple, se necesita capacidad financiera y no la tiene, entonces no cumple", insistió.

El gerente financiero de New Stratus Energy, Mario Miranda, dijo que el Ministerio de Energía aún no había comunicado a la empresa sobre su decisión y que la empresa cumplía con todos los requisitos que el Gobierno había establecido, incluido un compromiso a respetar todas las responsabilidades ambientales y laborales.

"La capacidad financiera está ahí", agregó Miranda vía telefónica.

Repsol en Ecuador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El acuerdo habría implicado un participación indirecta del 35% de Repsol en los bloques 16 y 67, que produjeron unos 16.280 barriles por día (bpd) en septiembre. Los contratos de prestación de servicios para ambos bloques vencen en diciembre del 2022.

Mientras que la participación de Repsol en OCP es de 29,7%, según datos de New Stratus Energy. El oleoducto privado opera desde el 2003 en el país y tiene una capacidad para transportar unos 450.000 bpd.

El ministro dijo que antes de concluir con el contrato, Repsol debe cumplir con algunas auditorías.

(Reporte de Alexandra Valencia. Reporte adicional Luc Cohen en Caracas. Editado por Gabriela Donoso)