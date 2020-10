México rechaza pagar defensa legal del exjefe del Ejército detenido en EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

México, 29 oct (EFE).- El Gobierno mexicano no pagará la defensa legal de Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército detenido en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, informó este jueves el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Cuando se trata de mexicanos que son enjuiciados, detenidos en el extranjero, se les apoya, hay asistencia consular, pero no se utilizan recursos para defender a ningún presunto responsable de delitos, no se está contemplando esa posibilidad", indicó en su rueda de prensa matutina.

Las autoridades de Estados Unidos detuvieron el 15 de octubre en Los Ángeles a Cienfuegos, quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El exjefe del Ejército, que tuvo su última audiencia el 20 de octubre en Nueva York, afronta cinco cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero tras una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

Por ello, los diputados del PRI presentaron esta semana un punto de acuerdo en el Congreso para pedir que el Gobierno asuma la defensa legal de Cienfuegos, algo que López Obrador rechazó este jueves.

"Independientemente de si es responsable o no el general Cienfuegos, nosotros vamos a defender al Ejército mexicano, que es una institución fundamental del Estado", argumentó el presidente.

La detención de Cienfuegos también ha causado tensión binacional porque Washington no informó a México de la investigación existente.

Incluso, el embajador de México en Estados Unidos, Christopher Landau, admitió este miércoles en un evento virtual del Instituto Baker que él sabía de las indagatorias al asumir su cargo en 2019.

"Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país", indicó este jueves el canciller, Marcelo Ebrard, en la rueda de prensa de Palacio Nacional.

El general retirado Cienfuegos era uno de los militares más reputados del Ejército y muy estimado entre las tropas.

Pero su carrera ahora está empañada por esta detención y por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En tanto, López Obrador ha tenido que equilibrar su discurso en contra de la corrupción de gobiernos pasados con el respaldo al Ejército, institución a la que ha otorgado un rol cada vez más activo en su Gobierno.

"Yo creo que se está iniciando apenas el juicio y, tanto el que acusa como el acusado, van a presentar pruebas, y si no hay elementos de pruebas, pues tienen que dejar en libertad en este caso al general Cienfuegos y él también tendría la posibilidad de denunciar", opinó.