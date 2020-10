México.- López Obrador, sobre el sustituto de Durazo al frente de la cartera de seguridad: "Será alguien eficaz"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha justificado este jueves no tener aún un sustituto para el ahora exministro de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, que dimitió hace más de una semana, y ha asegurado que su cargo será ocupado por "alguien eficaz".



En una rueda de prensa, el mandatario ha señalado que la persona elegida será "honesta" y ha pedido "no caer" en la crítica y los prejuicios contra los candidatos o elegidos.



"Acerca de a quién vamos a nombrar todavía no hay una decisión, en su momento les puedo garantizar que va a ser una gente honesta, eficaz", ha manifestado, según informaciones del diario 'Milenio'. En este sentido, ha aseverado que el resto de ministros están muy ocupados.



Durazo anunció su renuncia la semana pasada para presentarse a gobernador por el estado de Sonora. Aquellas personas que quieran presentarse a las elecciones de 2021 tiene que dejar el cargo antes del 31 de octubre de este año.



El exministro aseguró que no renuncia al proyecto político que encabeza López Obrador, al tiempo que tildó de "oportunidad de carácter histórico" su tiempo en la Secretaría de Seguridad.



Entre sus logros, destacó la creación de la Guardia Nacional y la reducción de los índices delictivos. Por su parte, en referencia a las labores pendientes, citó atender el problema de la seguridad en México como un "sistema", teniendo en cuenta a los órganos de justicia.