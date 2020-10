Merkel dice que Alemania se encamina a ‘situación dramática’

(Bloomberg) -- La canciller Angela Merkel dijo que Alemania se dirigía a una situación dramática a medida que la rápida propagación del coronavirus lleva a los servicios de salud al límite.

Las autoridades sanitarias ya no pueden rastrear las infecciones a su origen y ello lleva a un crecimiento exponencial de los contagios, dijo Merkel el jueves a los políticos en el Parlamento alemán.

“Estamos en una situación dramática al comienzo de la temporada de frío”, afirmó Merkel en un discurso interrumpido por la oposición en señal de tensión por la introducción de restricciones estrictas al movimiento nuevamente. “Entiendo mucho la frustración, y sí la desesperación, en estas áreas”.

Merkel logró un acuerdo el miércoles con líderes de los 16 estados del país para imponer un cierre parcial durante un mes, a partir del lunes. Las tensiones eran altas antes de la reunión, que se adelantó dos días en señal de mayor urgencia.

Subrayando la necesidad de actuar, los casos diarios de coronavirus en Alemania registraron el mayor aumento desde el inicio de la pandemia, con 23.553 nuevas infecciones en 24 horas hasta el jueves por la mañana, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El número de muertes aumentó en 160, la mayor cifra desde principios de mayo, a 10.281.

