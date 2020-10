Melyssa cuelga, por primera vez, una imagen junto a su nuevo novio

29/10/2020 MELYSSA PINTO EN EL PLATÓ DE 'VIVA LA VIDA' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 29 (CHANCE)



Su paso por La isla de las tentaciones ha dado mucho de qué hablar y desde entonces no conocíamos cómo era la vida de Melyssa. Y es que tras haber dado por finalizada su relación con Tom, la concursante ha rehecho su vida con un chico con el que está de lo más enamorada posible... Aunque no ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales con él, sí que confesaba hace unos días cuál era su nombre, Manuel.



Hoy ha llegado ese día en el que Melyssa por fin ha subido contenido a sus redes sociales con su nuevo amor y lo cierto es que nos ha dejado más que claro que está locamente enamorada. Un vídeo en el que vemos como la concursante de La isla de las tentaciones y Manuel se comen a besos y pregonan su amor a los cuatro vientos.



De esta manera, Melyssa deja claro que su relación con Tom acabó para siempre y que ha rehecho la vida de tal forma que no quiere volver a saber nada de aquel chico que se lo hizo pasar tan mal en ese programa de televisión. Una sonrisa de oreja a oreja la que muestra ahora en su rostro que sin duda, refleja el momento tan especial por el que está pasando ahora.