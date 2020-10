Los archivos enviados por Bukele no tienen datos nuevos de la masacre de El Mozote, según un abogado

Un soldado fue registrado este martes al hacer guardia en la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 28 oct (EFE).- Los documentos que fueron "desclasificados" por el presidente Nayib Bukele y enviados al tribunal que lleva el proceso penal por la masacre de mil salvadoreños en El Mozote (1981) no contienen información nueva, informó este miércoles uno de los abogados de las víctimas.

El letrado David Morales explicó que "como acusación particular hemos confirmado en el Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera que la información que contenían las cajas que mostró el presidente en cadena nacional de radio y televisión son, en su mayoría, fotocopias de informes enviados por el Gobierno anterior", del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Morales señaló que, por lo tanto, "no se ha desclasificado nada, no se ha liberado información relacionada con el caso, que consta en el proceso (penal), que existe y que está en el archivo del Estado Mayor (de la Fuerza Armada) o en las unidades militares".

El pasado 24 de septiembre el mandatario presentó cinco cajas pequeñas con documentos y aseguró que son "el cien por ciento de documentos que hemos encontrado en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y en los cuarteles que se supone pudieron haber participado en la masacre".

"La mayoría de archivos, como ustedes esperaran y cualquier salvadoreño se imaginará, fueron destruidos en estos cuarenta años", dijo Bukele.

Para el abogado Morales, que Bukele mostrara esas cajas y el acto de remisión "han sido una mera simulación de colaboración con el tribunal".

"El presidente Bukele, su ministro (Rene) Merino Monroy y el actual Gobierno no han desclasificado información, se han limitado a enviar copias de informes que ya estaban en el proceso, no han enviado ninguna información nueva, y por lo tanto carece de valor lo que han enviado", enfatizó.

Lamentó que "se siga jugando con el reclamo de justicia de las víctimas, que se siga tratando de burlar por parte del Gobierno la autoridad del tribunal que lleva adelante y dirige las investigaciones en relación a la masacre El Mozote".

En el proceso, que se espera que sea elevado a juicio a finales del año, más de cuarenta personas han testificado.

El caso estuvo cerrado por más de 20 años por una ley de amnistía y su reapertura se dio tras una anulación de este beneficio jurídico en 2016 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de élite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número de personas asesinadas ascendió al menos a 988. EFE

