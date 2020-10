La Niña se suma a desafíos para meta de producción de Vale

(Bloomberg) -- Para que el segundo mayor productor mundial de mineral de hierro cumpla con su meta de producción anual, muchas cosas deben salir bien, como lograr contener el covid-19 y evitar interrupciones legales y retrasos de permisos. Podemos agregar el clima a esa lista.

Mientras su producción se recupera de un desastre en una represa de relave el año pasado, Vale SA observa de cerca cómo La Niña afectará las operaciones en los próximos meses. El fenómeno ocurre cuando la superficie del océano Pacífico se enfría, desatando una reacción en cadena atmosférica que agita el clima en todo el mundo. Según modelos de la Oficina de Meteorología de Australia, La Niña podría alcanzar niveles similares a aquellos de hace una década, llegando a un máximo en diciembre.

Para Vale, La Niña podría significar lluvias más fuertes en el norte de Brasil, donde la compañía opera sus minas más rentables, y condiciones más secas —y menos riesgo de interrupción— en el sur, dijo Marcello Spinelli, director de mineral de hierro, en una llamada con analistas el jueves.

“Hemos escuchado el rumor sobre La Niña”, dijo Spinelli. “Así que debemos seguir su tendencia a diario. Avisaré si tenemos algún cambio en nuestra orientación”.

Nota Original:Add La Nina to List of Challenges Vale Faces to Meet Iron Target

