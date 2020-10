La Marina birmana causa varios heridos al atacar un barco con ayuda de la Cruz Roja

Sittwe (Myanmar). EFE/EPA/NYUNT WIN

Rangún (Birmania), 29 oct (EFE).- Varias personas resultaron heridas en el ataque de la Marina birmana contra un barco con ayuda de la Cruz Roja, mientras que fuentes militares aseguran que transportaba a insurgentes que dispararon primero.

En un comunicado, la Cruz Roja afirmó que el ataque se produjo ayer cuando el barco se dirigía al norte del estado de Rakáin (Arakán), en el oeste del país, con ayuda para los campos de desplazados en esta zona, donde vive la perseguida minoría rohinyá y también es escenario de un conflicto armado.

La Cruz Roja agregó que no había miembros de su organización en el barco y que su principal preocupación era que los heridos reciban ayuda médica, al tiempo que ha suspendido temporalmente sus actividades en Rakáin.

Algunas fuentes locales hablan de un muerto, pero esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

Las Fuerzas Armadas birmanas indicaron en un comunicado que en el barco viajaban guerrilleros del Ejército de Arakán, una organización armada de la etnia rakáin con la que los militares birmanos libran un conflicto desde hace años.

El Ejército subrayó que el barco no pertenecía a la Cruz Roja y que el ataque ocurrió cerca de la isla de Min.

El año pasado, una mina antipersonal estalló al paso de un convoy con ayuda de la Cruz Roja en Rakáin, aunque no causó heridos o muertos.

La explosión causó daños en uno de los vehículos, que eran alquilados y no estaban identificados con banderolas de la organización.

Los rakáin son la etnia mayoritaria en Rakáin, que también es el estado origen de los rohinyá, una minoría musulmana discriminada y, según la ONU, víctima de una limpieza étnica con indicios de genocidio tras unas operaciones militares en agosto de 2017.