La facturación de Orange creció un 0,7 % en los nueve primeros meses

París, 29 oct (EFE).- Orange facturó 31.353 millones de euros entre enero y septiembre, lo que significa un aumento del 0,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, gracias en particular a su mercado doméstico francés y a su actividad en África y Oriente Medio.

En el resto de Europa, lo que incluye en particular España, el volumen de negocio disminuyó un 3,6 % a 7.864 millones de euros, explicó el grupo francés este jueves en un comunicado.

Sobre España, Orange indicó que en el tercer trimestre el volumen de negocios disminuyó un 5,6 %, lo que significa un ritmo de retroceso menos pronunciado que en el segundo trimestre (-6,8 %).

En España, su negocio se vio penalizado en particular por la disminución de los ingresos por itinerancia, lo que se debe al bajón del número de turistas que visitaron el país.

En Francia, la cifra de negocios subió un 3,2 % entre julio y septiembre a 4.693 millones de euros y un 2,2 % en los tres primeros trimestres hasta 13.717 millones.

En África y Oriente Medio, los ingresos aumentaron un 1,9 % en el tercer trimestre hasta 1.474 millones de euros y un 3,2 % entre enero y septiembre hasta 4.320 millones de euros.

En cuanto al negocio de empresas, aportó 1.898 millones de euros de volumen de negocios entre julio y septiembre, lo que supone una caída del 2,4 %, y 5.757 millones en los tres primeros trimestres, un alza del 0,7 %.

El EbiddaaL, un indicador de rentabilidad que utiliza la empresa basado en el resultado bruto operativo, se redujo un 0,4 % en términos comparables en el tercer trimestre y un 0,6 % en los nueve primeros meses del año.

La caída se explica, sobre todo, por el recorte de los ingresos por las llamadas en itinerancia ante la disminución de los viajes de sus clientes y por los costos directamente vinculados a la crisis sanitaria.

Teniendo en cuenta estos resultados y la confirmación de los objetivos para el conjunto de 2020, el consejo de administración se ha pronunciado por el pago de un dividendo de 0,70 euros por acción a cuenta de este ejercicio.

Se pagará en diciembre un avance de 0,40 euros en efectivo este año, lo que significa 0,10 euros más de lo anunciado en julio.