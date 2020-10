La campaña de Biden critica la prohibición de enviar remesas a Cuba de Trump

La candidata demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU., Kamala Harris. EFE/EPA/ALEX WONG/Archivo

Washington, 28 oct (EFE).- La campaña del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, criticó este miércoles la prohibición al envío de remesas a Cuba decretada por el presidente Donald Trump, que provocará el cierre de Western Union en la isla.

"En medio de una pandemia mundial en la que las familias están sufriendo profundamente en la isla y en todo el mundo, el presidente Trump les está negando a los cubanoestadounidenses el derecho de ayudar a sus familias", dijo en un comunicado el asesor estratégico de la campaña para Florida, Christian Ulvert.

El demócrata recordó que Western Union "es el mayor servicio de remesas" en Cuba y que su cierre "será doloroso para las familias cubanas, especialmente los más mayores y vulnerables, tanto en la isla como en Estados Unidos".

"La guerra de Trump a las remesas familiares es una cruel distracción del fracaso de su Gobierno para promover la democracia en Cuba", afirmó Ulvert, quien añadió que el "supuesto apoyo del presidente al pueblo de Cuba no es más que retórica vacía".

Cuba confirmó este martes el próximo cierre de los 407 puntos de pago de Western Union en el país debido a las sanciones anunciadas durante el fin de semana pasado por el Gobierno de Trump, que prohíben el envío de remesas de Estados Unidos a la isla por la vía oficial.

Ese cierre está previsto para el 26 de noviembre, cuando entre en vigor la prohibición de enviar dinero a la isla a través de empresas controladas por las Fuerzas Armadas cubanas.

Las compañías extranjeras que quieren operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal y Western Union monopoliza el servicio de recepción de efectivo en la isla desde 2016 mediante una asociación con Fincimex, vinculada al conglomerado militar GAESA.

La candidata demócrata a la Vicepresidencia de EE.UU., Kamala Harris, aseguró este martes en una entrevista con Efe que si Biden y ella llegan a la Casa Blanca derogarán las restricciones que Trump ha impuesto sobre la isla, aunque el fin del bloqueo no ocurrirá "pronto".

"El embargo es la ley; se necesita una ley del Congreso para levantarlo o se necesita que el presidente determine que un Gobierno elegido democráticamente está en el poder en Cuba. No esperamos que ninguna de estas cosas ocurra pronto", dijo.