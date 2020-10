Irán.- EEUU sanciona a ocho entidades en Irán, China y Singapur por el comercio de productos petroquímicos iraníes

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra ocho entidades en Irán, China y Singapur por su papel en el comercio de materiales petroquímicos iraníes, en medio de la campaña de 'máxima presión' por parte de Washington contra Teherán.



El Departamento del Tesoro ha señalado a través de un comunicado publicado en su página web que las sanciones derivan de la "venta y compra de productos petroquímicos iraníes a través de Triliance Petrochemical Co. Ltd., una entidad designada por el Tesoro en enero de 2020".



Así, ha apuntado que "estas entidades, con sede en Irán, China y Singapur, participaron en transacciones facilitadas por Triliance o apoyadas por los esfuerzos de Triliance para procesar y enviar fondos generados por la venta de estos productos petroquímicos".



"La venta de petroquímicos por parte de Irán siguen siendo una fuente clave de ingresos para el régimen iraní, que la usa para financiar su agenda desestabilizadora o apoyar a regímenes corruptos y grupos terroristas en Oriente Próximo y, más recientemente, en Venezuela", ha sostenido.



En este sentido, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha indicado que "el régimen iraní se beneficia de una red global de entidades que facilitan el sector petroquímico iraní". "Estados Unidos sigue comprometido con actuar contra cualquier fuente de ingresos que el régimen iraní use para financiar a grupos terroristas y oprimir a su pueblo", ha remachado.



El Departamento del Tesoro ha detallado que las afectadas son Morvarid Petrochemical, Arya Sasol Polymer Company, Jiaxiang Energy Holding, Elfo Energy Holding Limited, Glory Advanced Limited, Jane Shang Co. Limited, Sibshur Limited y Binrin Limited.



La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en septiembre la imposición de sanciones de forma unilateral acogiéndose al conocido como mecanismo 'snapback', incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó en 2018.



Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU había rechazado previamente extender el embargo impuesto contra Teherán y ha provocado nuevas críticas por parte de las autoridades iraníes contra Washington.



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara en 2018 del acuerdo nuclear de 2015 y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.