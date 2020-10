Greenwood acalla a la prensa con gol

Mason Greenwood, una de las mejores perlas del fútbol inglés, ha acallado los rumores que le relacionan con actos de indisciplina con un gol ante el RB Leipzig que recuerda el porqué de la confianza de Ole Gunnar Solskjaer en él. EFE/EPA/Peter Powell

Londres, 29 oct. (EFE).- Mason Greenwood, una de las mejores perlas del fútbol inglés, ha acallado los rumores que le relacionan con actos de indisciplina con un gol ante el RB Leipzig que recuerda el porqué de la confianza de Ole Gunnar Solskjaer en él.

El joven de 19 años ha estado en el punto de mira de la prensa inglesa las últimas semanas por varios escándalos relacionados con su figura.

Greenwood fue pillado saltándose el protocolo para la covid-19 hace unas semanas durante la concentración de la selección inglesa para el encuentro contra Islandia de la Liga de Naciones.

El futbolista, junto a su compañero Phil Foden, del Manchester City, colaron en una habitación a dos chicas islandesas, lo que obviamente no era recomendable dado las circunstancias actuales.

Gareth Southgate los mandó para casa y el inglés aún no ha sido convocado de nuevo.

Desde aquel incidente, Greenwood solo ha sido titular en dos ocasiones con los 'Diablos Rojos, contra el Brighton & Hove Albion y en la sonrojante derrota por 1-6 contra el Tottenham Hotspur.

A esto se le sumó que han saltado rumores en las últimas semanas sobre el comportamiento día a día de Greenwood.

Primero, fue fotografiado inhalando 'gas de la risa', legal en el Reino Unido. Pidió perdón y explicó que no sabía de la gravedad de sus actos y apuntó que es importante que se dé cuenta de esas cosas por el ejemplo que supone para los niños.

Pero lo más grave es que la prensa inglesa ha insistido en que el joven ha llegado repetidamente tarde a los entrenamientos del primer equipo y ha relacionado eso con su ausencia en los encuentros contra el Newcastle United y el Paris Saint Germain.

Sin embargo, Solskjaer defendió al jugador y negó cualquier acto disciplinario, aludiendo a que su baja fue por lesión y acusando a la prensa de ir a por él.

Tanto fue así que incluso le dio minutos en el duro encuentro contra el Chelsea del pasado fin de semana. Con 0-0 en el marcador, el técnico noruego prefirió a Greenwood antes que a Van de Beek, mandando un mensaje de confianza al inglés.

Ante el Chelsea no tuvo oportunidades, pero ya en Champions League, Greenwood aprovechó la primera que tuvo. Pase filtrado de Paul Pogba, lección de experiencia contra Aupamecano y disparo cruzado a la red para acallar a la prensa y hacer olvidar sus supuestos problemas indisciplinarios.