Gloria Camila responde a los que cuestionan su valía como actriz

MADRID, 29 (CHANCE)



Después de muchos rumores, por fin hemos visto las primeras imágenes de Gloria Camila Ortega Mohedano rodando la serie que supondrá su debut en el mundo de la interpretación, "Dos vidas", de TVE. Una nueva faceta profesional que ha desatado duras críticas por parte de veteranas actrices a la hija de Rocío Jurado.



Pese a que no se había pronunciado hasta ahora, a raíz de que TVE distribuyese imágenes en las que la vemos durante el rodaje de la serie, Gloria Camila ha querido responder - a través de su cuenta de Instagram - a los que cuestionan su faceta de actriz y, de paso, hablar de lo contenta que está por esta nueva oportunidad profesional: "Me paso por aquí porque lo que se lleva muchos dias diciendo ya se puede confirmar. Se me ha dado la oportunidad, obviamente pasando castings, que no quiero que nadie se lo tome a malas, se me ha dado la oportunidad de hacer una serie con TVE que es una cadena que me parece maravillosa, con una serie que me parece increíble la trama y la historia. Estoy súper contenta, tengo muchísimas ganas. Estoy aprendiendo muchísimo, tengo unos compañeros maravillosos, y espero que os guste. Dar las gracias a todos los que confían y creen en mí. Voy a dar un cien por cien y a la vez voy a estudiar un máster".



Poco después, hemos podido ver a Gloria Camila visitando a su padre, José Ortega Cano. Muy seria, la hija de Rocío Jurado da en esta ocasión la callada por respuesta y ha evitado hablar de su nueva faceta de actriz y contarnos cómo lleva todas las críticas de aquellos que ni siquiera la han visto todavía actuando delante de una cámara. ¡Dale al play y no te pierdas la seriedad de la joven ante las críticas recibidas!