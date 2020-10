Fútbol/Liga Europa.- Diego Martínez: "No hemos estado tan bien como otras veces, pero esto es Europa"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Granada, Diego Martínez, valoró el empate conseguido ante el PAOK (0-0) en la segunda jornada de la Liga Europa y reconoció que no estuvieron "tan bien como otras veces", pero recordó que están jugando la segunda competición continental y hay rivales de mucho nivel.



"Ha sido un partido ante un rival muy organizado, con una defensa muy cerrada, hemos tenido ratos buenos, pero nos ha faltado concretar en acciones de gol o situaciones de finalización. Tuvimos posesión pero no pudimos encontrar el espacio", analizó Martínez en declaraciones a Movistar.



"Era un partido de detalles y en la segunda parte tuvimos un remate, otra de Puertas, de Jorge Molina, la de Germán, pero sabíamos que era un equipo rocoso y bien organizado. Doy mucho valor al punto, tenemos cuatro de seis y a seguir avanzando", añadió el preparador gallego.



Además, Martínez se mostró agradecido a su plantilla por su "compromiso". "Hay jugadores que no deberían haber jugado tantos minutos pero quieren estar con el grupo, eso es gracias también al equipo médico. Nos hemos dejado el alma y esta es nuestra realidad, el Granada está jugando hoy su primer partido en casa en Europa y solo puedo dar las gracias. No hemos estado tan bien como otras veces, pero esto es Europa", admitió.



"Que se acabe ya la temporada", bromeó Diego Martínez. "Estamos contentos y sobre todo porque estamos aprendiendo a cómo llevar todo este esfuerzo y recuperación. El progreso de este equipo es muy rápido y nos tiene acostumbrados a tan buenos resultados que siempre queremos más. No ha sido nuestro mejor partido, pero estamos bien", finalizó.