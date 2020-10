Fútbol.- Ángel Haro pide que los criterios del VAR estén "muy claros" y confía en que no se sancione a Pellegrini y Joel

29/10/2020 Angel Haro (izda), durante la presentación de la plataforma Forever Green ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA DEPORTES SEVILLA PRENSA LALIGA



El presidente del Real Betis, Ángel Haro, recalcó este jueves que los árbitros "lo hacen lo mejor posible", pero insistió este jueves que los criterios del VAR deben estar "muy claros" para evitar polémicas, mientras que expresó su confianza en que el Comité de Competición no sancione finalmente a Manuel Pellegrini y Joel Robles por sus comentarios tras la derrota ante el Real Madrid.



"Espero que a lo largo de una temporada el resultado neto sea que en unas jugadas salgas perjudicado y en otras beneficiado, pero sí que tenemos un mensaje claro. Entendemos que los árbitros lo hacen lo mejor posible, pero que es importante que cuando se use tecnología todos los agentes que participemos tengamos muy claros los criterios que se toman en cada momento", señaló Haro durante la presentación de 'Forever Green', la plataforma de sostenibilidad impulsada por su club y en relación al penalti sancionado en el Clásico y que no fue señalado la semana antes por una jugada similar en el partido del equipo andaluz y la Real.



Sobre el expediente abierto al técnico Manuel Pellegrini y al portero Joel Robles por sus comentarios sobre el arbitraje ante el Real Madrid, el dirigente recalcó que aportaron "las alegaciones en su momento" y que el juez instructor "comparte la visión del Betis". "Entendemos que será coherente con la decisión de Competición", indicó.



Finalmente, preguntado por la Superliga europea, aclaró que tiene "pocos elementos" para valorarla, pero que "cualquier liga que le quite capacidad a la española es malo". "Como club que pertenecemos a LaLiga lucharemos porque no sea así. Estamos dentro de una industria de entretenimiento que competimos contra otros deportes y otras plataformas, y si se le quita valor añadido se le perjudica", sentenció.