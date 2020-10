Fauci dice primeras vacunas para el COVID-19 podrían aplicarse en EEUU a fin de año, inicios enero

Por Julie Steenhuysen

CHICAGO, 29 oct (Reuters) - Si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a fines de diciembre o principios de enero, dijo el jueves el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país.

Según las proyecciones actuales de Moderna Inc y Pfizer Inc, los estadounidenses probablemente sabrán "en algún momento de diciembre si tenemos o no una vacuna segura y eficaz", sostuvo Fauci, director de la Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

"Esperamos que el primer análisis provisional (de los resultados del ensayo) sea dentro de las próximas semanas", explicó.

Ambas compañías comenzaron la etapa final de las pruebas clínicas en julio, con decenas de miles de personas participando en cada ensayo.

Moderna Inc dijo el jueves que está en vías de reportar el próximo mes los primeros datos de una prueba de etapa avanzada de su vacuna experimental para el COVID-19, ofreciendo el cronograma más claro hasta ahora para saber si es eficaz.

Es poco probable que Pfizer, que debía anunciar datos provisionales en octubre, lo haga antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Luego, los datos deberán ser revisados ​​por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que harán recomendaciones sobre quién recibe las primeras dosis si los ensayos tienen éxito.

En términos prácticos, dijo Fauci, es probable que las primeras dosis de vacuna se distribuyan a las personas consideradas más necesitadas "a fines de diciembre o principios de enero". (Reporte de Julie Steenhuysen. Editado en español por Javier Leira)