Exxon recortará 14.000 empleos en todo el mundo

(Bloomberg) -- Exxon Mobil Corp. recortará su fuerza laboral global en 15% durante los próximos dos años, una selección sin precedentes por parte del mayor explorador de petróleo de América del Norte, en un esfuerzo por preservar los dividendos.

Los recortes incluirán 1.900 empleos en EE.UU., principalmente en Houston, así como reducciones en contratistas y despidos previamente anunciados en Europa y Australia. Las reducciones de personal son el último esfuerzo del director ejecutivo Darren Woods por reducir el gasto y detener la peor racha de pérdidas trimestrales desde que Exxon asumió su forma moderna con la adquisición de Mobil Corp en 1999.

“Estas acciones mejorarán la competitividad de costos a largo plazo de la compañía y asegurarán que supere las actuales condiciones de mercado sin precedentes”, dijo la empresa en un comunicado el jueves.

Exxon subió 3% a US$32,51 a las 12:34 p.m. en Nueva York y ha sido la acción de exploración con mejor desempeño del día en el índice S&P 500.

La reducción total de Exxon afectará a unas 14.000 personas, divididas entre empleados y contratistas, dijo la portavoz Casey Norton por correo electrónico. Los recortes se producirán mediante el desgaste, los programas de despido específicos en 2021 y la reducción de la contratación en algunos países.

Las grandes petroleras rivales de Exxon también están recortando miles de puestos de trabajo en respuesta a la caída de la demanda inducida por la pandemia. BP Plc planea recortar 10.000 puestos de trabajo, Royal Dutch Shell Plc recortará hasta 9.000 roles y Chevron Corp. ha anunciado alrededor de 6.000 despidos.

El personal de Exxon consistía en aproximadamente 88.000 personas, incluidos 75.000 empleados internos y el resto compuesto por contratistas, a fines de 2019, dijo Norton.

En EE.UU., el impacto se sentirá con fuerza en la ubicación suburbana de Houston donde Exxon abrió un campus extenso con paredes de vidrio en 2014 para albergar a 9.000 empleados de exploración, productos químicos y otras unidades que anteriormente se habían dispersado por toda el área metropolitana. La sede corporativa de la empresa permanece en el área de Dallas.

El hecho de que Exxon esté recortando es una señal de su posición financiera debilitada, en comparación con su estado anterior como la empresa más grande del índice S&P 500 hace menos de una década y una potencia de ganancias acostumbrada a superar los ciclos del precio del petróleo.

La desaceleración de este año ha sido particularmente dañina porque afectó al refinado, generalmente un colchón en tiempos de bajos precios del petróleo, y porque llegó en un momento en que Exxon ya estaba aumentando los préstamos para financiar un gran programa de expansión. La compañía se vio obligada a retirarse de estos planes en abril, reduciendo el gasto de capital en US$10.000 millones y retrasando o reduciendo la mayoría de los proyectos importantes.

La acción se ha desplomado más de 50% este año. Su rendimiento por dividendo es ahora de más de 10%, lo que indica que los inversores anticipan un recorte. Exxon mantuvo el pago trimestral el miércoles y se espera que publique su tercera pérdida trimestral consecutiva cuando informe ganancias mañana.

