Exhiben obra maestra de Hockney antes de subastarla

Por Hanna Rantala

LONDRES, 29 oct (Reuters) - Considerado como el "paisaje de David Hockney más importante que jamás haya aparecido en una subasta", el "Nichols Canyon" del artista británico fue exhibido el jueves en Londres antes de su venta.

El paisaje de 1980 es la estrella de la venta nocturna de arte contemporáneo y del siglo XX de Phillips en Nueva York el 7 de diciembre y se estima que se venderá por 35 millones de dólares.

Nichols Canyon es considerado el primer paisaje maduro de Hockney. Marcó el regreso del artista a California y a la pintura luego de una pausa en la década de 1970 durante la cual se enfocó en la fotografía.

La contraparte de la pintura "Mulholland Drive: The Road to the Studio" se exhibe en el Museo de Arte del condado de Los Ángeles.

Es una pintura muy rara y bastante única en su carrera, según la presidenta de Phillips Global, Cheyenne Westphal.

"El cañón era parte de su vida cotidiana. Vivía colina arriba y conducía colina abajo a su estudio y este viaje varias veces todos los días se convirtió en parte de su ser, como él dice", contó.

"Lo comenzó como una maravillosa línea ondulada y luego creó este extraordinario paisaje de California a su alrededor con la piscina, las casas, simplemente la exquisitez de todo", agregó.

La pintura se encontraba en manos de un coleccionista privado estadounidense desde 1982.

En 2018, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" de 1972 de Hockney, de 83 años, se vendió por 90,3 millones de dólares en Christie's en Nueva York, batiendo el récord del precio más alto jamás pagado en una subasta por una obra de un artista vivo.

(Reporte de Hanna Rantala. Editado en español por Lucila Sigal)