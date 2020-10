Exguerrilleros de las FARC piden perdón a las víctimas de secuestros masivos

En la imagen, Pastor Alape, exguerrillero de las FARC. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 29 oct (EFE).- Exguerrilleros de las FARC pidieron este jueves perdón a las víctimas de secuestros masivos, conocidos en Colombia como "pescas milagrosas", en un acto de reconciliación en la vereda (aldea) Pipiral, que pertenece al municipio de Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro).

El evento hizo parte de la caminata que los exguerrilleros emprendieron el pasado miércoles desde el municipio de Mesetas, también en el Meta, hacia Bogotá para protestar contra los asesinatos de 234 de sus compañeros desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

"A ustedes, que fueron tan afectados por los violentos estruendos de la guerra, les pedimos, con humildad, que nos perdonen por los miedos, las angustias, los dolores, las pérdidas humanas y materiales que les causamos al reducir su territorio a un campo de batalla militar", manifestó el delegado del partido FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), Pastor Alape.

El secuestro en Colombia se volvió masivo e indiscriminado en el periodo más crítico de escalamiento de la violencia, entre 1996 y 2002, según el informe 'Basta Ya. Colombia: Memorias de guerra y dignidad' del Centro Nacional de Memoria Histórica.

En ese periodo, además de los secuestros masivos en las grandes ciudades y en aviones comerciales, se produjeron secuestros también masivos e indiscriminados en las carreteras del país por medio de las llamadas "pescas milagrosas", describió el estudio.

ACCIONES "INJUSTIFICABLES"

Los exguerrilleros reconocieron hoy que esas acciones son "injustificables" y agregaron que "no hay otra forma de explicarlas, sino como parte de la degradación que genera la prolongación de los conflictos armados".

Según datos oficiales, en el país hay 37.375 víctimas de secuestro, miles de ellas fueron secuestradas en los retenes ilegales en los que los guerrilleros detenían a las personas, y una vez corroboraban su situación económica o identificaban sus nombres en listas preelaboradas las secuestraban.

"Pedimos perdón al país, pedimos perdón a todas las personas y familias que sufrieron la práctica del secuestro, pedimos perdón a las victimas de esta modalidad de acciones en la guerra", agregó Alape desde la vía Bogotá-Villavicencio, que une a la capital con los Llanos Orientales, la despensa agrícola del país.

Los exguerrilleros reiteraron su compromiso con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y aseguraron que seguirán aportando verdad sobre lo ocurrido en el conflicto.

"Les pedimos perdón por el dolor causado, les pedimos perdón por todas las afectaciones a causa de nuestro accionar. Pedimos su perdón y les garantizamos que jamás volveremos a la guerra, les garantizamos que lucharemos porque no haya repetición y porque la firma del Acuerdo de Paz traiga las transformaciones sociales que requerimos como país", agregó Alape.